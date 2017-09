Noul magazin din Sun Plaza se intinde pe o suprafata totala de 2.000 de metri patrati si va comercializa o selectie larga de articole vestimentare pentru femei si barbati.

Alte 24 de magazine se vor deschide in cadrul centrului comercial Sun Plaza, odata cu finalizarea etapei a doua a lucrarilor de remodelare efectuate de catre compania de investitii imobiliare S Immo, proprietarul centrului comercial.

Noile magazine sunt dispuse pe doua niveluri ale centrului comercial si includ Lego, buticul Men’s Cave (cu prima sa prezenta intr-un centru comercial) si mai multe brand-uri care vor deschide in premiera in Sun Plaza (LC Waikiki, Pepco, NYX, Pandora, MAC, Sabon, Melkior), cafenele (Gloria Jeans) si o varietate de spatii de servicii, precum frizeria pentru copii Dolphy sau o RCS & RDS.

Forever 21 a intrat pe piata locala anul trecut, odata cu deschiderea centrului comercial ParkLake, unde detine un magazin de 1.600 metri patrati. Lansarea Forever 21 in Romania a facut parte din expansiunea extensiva a Teren Management Europe, francizat exclusiv al brand-ului “Forever 21” in 9 tari din Europa.

Fondat in Los Angeles in 1984, Forever 21 este unul dintre cei mai mari retaileri de specialitate din Statele Unite, cu magazine ce ofera optiuni de tip fast-fashion, cu scopul de a aduce cele mai recente tendinte de pe catwalk pentru femei si barbati de toate varstele. Fondat in 1984, Forever 21 opereaza peste 750 de magazine, in 47 de tari, din Statele Unite, Canada, China, Franta, Germania, Hong Kong, India, Israel, Japonia, Republica Coreea, America Latina, Mexic, Filipine si Marea Britanie.

Teren Management Europe este francizatul exclusiv al brand-ului “Forever 21” si detine responsabilitatea integrala pentru expansiunea brand-ului in: Bulgaria, Republica Ceha, Grecia, Ungaria, Polonia, Romania, Slovacia si Elvetia.