Pe langa cafea, ceai si siropuri, magazinul online al gigantului american vindea articole precum cani, pahare si aparate de preparat cafea. Acestea vor putea fi cumparate in continuare de pe Amazon sau din reteaua de parteneri ai Starbucks.

Purtatorul de cuvant al Starbucks, Maggie Jantzen, a declarat ca lantul de cafenele renunta la operatiunile online pentru a investi in dezvoltarea cafenelelor Starbucks si transformarea acestora in locatii “ce trebuie neaparat vizitate”, scrie Business Insider.

Gigantul american se orienteaza, in schimb, catre parteneriate comerciale cu companii digitale, mai scrie publicatia online. “Aceste parteneriate, credem noi, ne vor permite sa profitam la maximum de brandul nostru, de amprenta noastra globala de retail si de baza de clienti pentru a ne extinde acoperirea”, spunea Kevin Johnson, CEO Starbucks, in iulie.

In ultimii ani, Starbuck a investit masiv in mediul digital, pe masura ce industria de retail s-a confruntat cu provocari venite din partea zonei de eCommerce. In prezent, comenzi pe mobile reprezinta 30% din comenzile totale ale Starbucks in SUA.

“Retailerii care sunt agili si isi reimagineaza arta posibilitatii sunt marii castigatori ai industriei”, le-a spunea Johnson investitorilor Starbucks in iulie despre orientarea industriei catre digital si mobile.

Lantul american Starbucks are peste 20.000 de cafenele in 65 de tari, iar in Romania a intrat in 2007, unde are 28 cafenele. In 2015, operatorul polonez de restaurante si cafenele AmRest Coffee a cumparat franciza Starbucks pentru Romania si Bulgaria. In 2015, Starbucks Romania a raportat o cifra de afaceri de 12,3 milioane euro.

Sursa foto: Sergey Kohl/Shutterstock