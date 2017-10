Studii de piata, prezentari, workshopuri de specialitate si dezbateri ale celor mai importanti jucatori din retailul romanesc vor caracteriza cea de-a cincea editie a Retail Arena, evenimentul wall-street.ro dedicat comertului omnichannel, care va avea loc pe 25 si 25 octombrie, la hotel Sheraton. Am pregatit pentru tine o noua reducere pentru a nu rata cel mai mare eveniment de retail din toamna: 25% reducere la orice modul!

Iulian Stanciu (CEO Emag), Alex Bratu (country manager JYSK), Florin Filote (director eMAG Marketplace), Marian Alecsiu (co-fondator F64), Guido Jansen (team manager Euroflorist), Valer Hancas (manager Corporate Affairs & Comunicare Kaufland Romania), Cornel Morcov (CCO FAN Courier), Cosmin Dan (senior analist Euromonitor), Catalina Sofrac (manager Ipsos Romania), Nikos Tzinieris (commercial director Pepsi Co East Balkans), Mihai Bonca (consultant si fondator Brand Arhitects), Dochita Zenoveiov (expert branding Inoveo), Catalin Suliman (partener PeliFilip), Feliciu Paraschiv (fondator Paco Supermarkets), Adriana Radu (partener Schoenherr si Asociatii) si Oana Ilie (research manager iSense Solutios) sunt speakerii confirmati pana acum la retailArena 2017.

In curand vom anunta un nou val de speakeri! Fii pe faza si vino sa ii vezi pe 25 si 26 octombrie, la hotel Sheraton!

In plus, pana la finalul saptamanii beneficiezi de o noua promotie retailArena: 25% la orice modul!

Aflat la a cincea editie, evenimentul retailArena, dedicat comertului omnichannel si organizat de wall-street.ro, va avea loc in acest an pe 25 si 26 octombrie, cu tema REthink retail.

Editia din acest an aduce fata in fata retailul modern si traditional pentru un schimb win-win de strategii si tehnici de fidelizare a consumatorilor pe piata in care viteza conteaza.

Mai mult, in cadrul evenimentului vom pune pe tapet cele mai mari provocari ale momentului, solutiile retailerilor la schimbarile de comportament ale cumparatorului si vom aduce in lumina reflectoarelor jucatori interesanti din afara Bucurestiului, care au reusit sa reziste si sa se reinventeze pe o piata dinamica si intr-o permanenta transformare.

retailArena va reuni pe scena marile lanturi de retail din Romania, dezvoltatori si proprietari de spatii comerciale, producatori, comercianti independenti, distribuitori, specialisti in retail (packaging, logistica, marketing, SEO, Social Media), antreprenori interesati de oportunitatea comertului online, furnizori de servicii.

De ce sa participi la retailArena 2017:

Sesiune de cumparaturi de solutii practice

Informatii de ultim moment din domeniul retailului

Cele mai noi tendinte locale si internationale din retail

Aplicatii practice din strategiile de marketing si vanzari ale unor - companii importante din domeniu

Idei noi pentru timpuri noi: avantajele unei afaceri in retailul traditional vs. comert electronic

Networking cu actualii si viitorii parteneri de afaceri intr-un mediu relaxat, unde poti identifica noi oportunitati de business.

Pana acum peste 50 de companii s-au inscris la retailArena, alatura-te si tu celui mai important eveniment de retail al toamnei!