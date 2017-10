Marketing Day va cuprinde doua paneluri Traditional v. modern – which is the winning option? si Modern retail, a space without frontiers si workshop-ul Iconoclasts applied to Marketing.

Primul panel - Traditional vs. modern – which is the winning option? - se concentreaza pe provocarile retailerilor traditionali in competitia cu marile lanturi de magazine. De la povestea de succes a unui jucator local din retail, la studiul de piata privind dezvoltarea comertului la nivel regional, tendinte si particularitati locale vs regionale si estimari de crestere pentru urmatorii ani, panelul va continua cu o dezbatere interactiva despre principalele aspecte ce definesc retailul in prezent si cum ajungem la situatie win-win pentru toti actorii implicati.

Feliciu Paraschiv, fondatorul lantului de supermarketuri Paco va deschide retailArena cu un discurs motivational in care va povesti cum a reusit sa puna bazele Paco in urma cu 20 de ani si cum a crescut pe o piata dominata de retailerii internationali.

Cosmin Dan, senior analist Euromonitor, va prezenta studiul Tendintele industriei de retail in Romania si Europa de Est si va realiza o imagine de ansamblu a pietei din Europa de Est, cu o evidentiere a situatiei in Romania. Tendinte, concepte noi, cele mai dinamice canale de distributie, strategii actuale si estimari de crestere pentru urmatorii ani, schimbari in comportamentul consumatorului, toate vor fi abordate pentru o intelegere a contextului actual, dar si a oportunitatilor viitoare.

Panelul Traditional vs modern – which is the winning options continua apoi cu o dezbatere pe baza concluziilor din studiul Euromonitor. Valer Hancas (manager Corporate Affairs & Comunicare Kaufland Romania), Nikos Tzinieris (commercial director Pepsi Co East Balkans), Laurentiu Banescu (co-fondator Bere Zaganu) si Catalin Suliman (partener PeliFilip) se alatura speakerilor de mai sus pentru discutii si dezbateri.

Al doilea panel (Modern retail, a space without frontiers) coaguleaza studii si discutii concentrate pe comportamentul cumparatorilor, aflat in continua schimbare. Noi generatii de consumatori, conectati la tehnologie, vin puternic din urma. Nevoile lor privind produsele si canalele de vanzare sunt cu totul altele decat ale altor categorii de clienti. Consumatorii nu mai sunt neaparat atrasi de achizitii de volum si discount-uri, ci de calitate crescuta, chiar daca aceasta vine la pachet cu preturi un pic mai mari.

Cum se adapteaza retailerii acestor schimbari? Cum se schimba mixul de produse? Ce fac comerciantii si producatorii din perspectiva brandingului si promovarii? Care mai este importanta canalelor traditionale de vanzari din retail? Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile la care vor raspunde speakerii din panel, ce provin din domeniul cercetarii de piata, al marilor jucatori din retail, al brandingului, al proprietarilor de malluri si al retailului traditional. Panelul va debuta cu prezentarea rezultatelor unui studiu realizat de GfK Romania special pentru aceasta ocazie si care va analiza schimbarile mentionate mai sus, prezentat de Romina Ardelean, consultant consumer panel services la GFK.

Vom continua dezabaterea cu speakeri de top precum Alex Bratu, country manager JYSK Romania si Bulgaria, Dochita Zenoveiov, Inoveo (branding in retail), Ali Ergun Ergen (fost CEO Anchor Grup, fost CEO Baneasa Shopping City, actualmente consultant in retail pentru proiecte precum Coresi Shopping Resort), David Hay, CEO AFI Europe Romania si Andrei Pogonaru, dezvoltator si proprietar Veranda Mall.

Tot in prima zi a conferintei, Marketing Day, Mihai Bonca, consultant si fondator al buticului de strategie Brand Arhitects va sustine workshop-ul Iconoclasts applied to Marketing, unde va impartasi strategii si tips&tricks pentru a mentine afacerea in permanenta actualizata intr-o piata in viteza.

Retail Arena reprezinta locul in care se intalnesc cei responsabili de viitorul comertului. Deciziile lor sunt importante deopotriva pentru jucatorii din industrie, cat si pentru shopperi si furnizori. Din punctul de vedere al omului de marketing si strategie, este o oportunitate sa contribui la aceste discutii cu puncte de vedere mai putin intalnite, sa generez intrebari sau pareri dizidente care sa ii inspire pe cei prezenti. - Mihai Bonca -

