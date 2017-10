Inclinatia catre cumparare a consumatorilor romani a inregistrat cea mai mare variatie din cei trei parametri analizati de studiul GfK privind climatul de consum pentru trimestrul al treilea al anului in curs. La inceputul trimestrului, indicatorul care masoara dorinta de cumparare a romanilor s-a mentinut la nivelul perioadei anterioare, dar in septembrie a crescut la 12 puncte. Aceasta reprezinta o crestere de 6,4 puncte fata de finalul trimestrului al doilea si o crestere de 9,7 puncte fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Dupa un trimestru doi cu variatii minime, asteptarile economice au fluctuat pe parcursul trimestrului III, revenind la aproximativ acelasi nivel ca la finalul trimestrului anterior. Luna septembrie s-a incheiat la valoarea de 6,3 puncte, cu aproape un punct mai putin decat la finalul trimestrului II, dar cu 5 puncte peste valoarea din aceeasi perioada a anului trecut.

Asteptarile privind veniturile au inregistrat, de asemenea, o mica scadere la inceputul trimestrului III, dar apoi s-au stabilizat la nivelul de 24,2 puncte pana la finalul trimestrului. Aceasta variatie reprezinta o scadere de 2 puncte fata de sfarsitul trimestrului anterior, dar o crestere de 3,4 puncte fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Inclinatia catre consum a populatiei din cele 28 de tari ale Uniunii Europene analizate in studiu si-a continuat tendinta ascendenta, incheind trimestrul III al anului la aproape 21 de puncte. Aceasta valoare reprezinta o crestere fata de cele 19 puncte inregistrate la finalul trimestrului II si acum se afla la o cota care nu a mai fost atinsa de la finalul anului 2007.

”Consumul privat s-a dovedit a fi unul dintre pilonii principali ai economiei europene in ultimul trimestru, in conditiile in care numeroase tari si-au imbunatatit ori si-au mentinut inclinatia catre cumparare in acest trimestru. Aceste rezultate contrazic rezultatele relativ mixte obtinute de diverse tari la alti indicatori: asteptarile economice au scazut in Franta, Germania si Portugalia, iar asteptarile privind veniturile au scazut, de asemenea, in Franta, Austria si Germania, in comparatie cu trimestrul al doilea al acestui an”, comenteaza Rolf Burkl, expertul in consum al GfK.