In ceea ce priveste cotele de piata, compania ocupa primele locuri in toate categoriile in care este prezenta. Printre principalele realizari ale Nestle Romania in 2017 trebuie mentionat segmentul de capsule de cafea Nescafe Dolce Gusto, acesta avand o dezvoltare accelerata si semnificativa, fiind cel mai dinamic, cu o crestere de peste 20% in volum si valoare fata de anul trecut.

"Suntem foarte bucurosi sa anuntam ca si in acest an Nestle Romania a continuat sa aiba o crestere sustenabila, atingand un prag de doua cifre. Credem in puterea produselor noastre si ne propunem sa mentinem tendinta de crestere, atat pana la sfarsitul anului, cat si pentru anul 2018”, a declarat Leszek Wacirz, CEO Nestle Romania.

In 2016 Nestle Romania a avut cea mai mare crestere a cifrei de afaceri din anul 2008, cu ritmul de crestere cel mai rapid din regiunea EMENA (Europa, Orientul Mijlociu si Africa de Nord). Cresterea este de 13% fata de 2015, pana la aproape 750 de milioane de lei. Nestle a ajuns in 2016 la 770 milioane de lei (aproximativ 170 milioane de euro), cifra de afaceri.

La nivel global, Nestle a raportat vanzari de 56,5 milioane euro in primele noua luni ale anului, in scadere cu 0,4% fata de aceeasi perioada a anului trecu, diminuate prin divizari nete de 2,6% (in principal datorita crearii societatii mixte Froneri) si a efectelor negative ale schimburilor valutare de 0,4%.

De asemenea, Nestle a raportat o crestere organica de 2,6% (0,8% in pietele dezvoltate si 5,1% in pietele in curs de dezvoltare), precum si o crestere interna de 1,8%.

„Rezultatele noastre de vanzari pentru primele noua luni sunt in concordanta cu asteptarile comunicate in iulie. Cresterea vanzarilor organice a continuat sa beneficieze de cresterea volumului din industrie, ceea ce ilustreaza capacitatea noastra de a inova si satisface cererea consumatorilor. Preturile au ramas constante. Pentru Nestle, imbunatatirea eficientei este o prioritate. Am identificat oportunitati suplimentare de accelerare a ameliorarii marjelor noastre, ceea ce a dus la o crestere suplimentara a restructurarii si a cheltuielilor aferente in anul 2017.

Prin urmare, acum asteptam ca marja de profit operationala de tranzactionare sa scada cu 40-60 puncte de baza”, a declarat Mark Schneider, CEO Nestle .

Inca de la inceputul anului, Nestle a lansat si relansat in Romania peste 20 de produse, avand un portofoliu de hrana pentru copii (Nestle Nutrition), cereale si batoane de cereale (Fitness, Cini Minis, Chocapic, Cheerios etc.), produse culinare (Maggi), bauturi (Nescafe, Nesquik), dulciuri (JOE, KitKat, Lion, Smarties, After Eight) si hrana pentru animale (Purina).

Totodata, Nestle a lansat in Romania si alte produse precum JOE NOIR in categoria dulciuri, Nestle Cheerios Oats Cranberry la cereale si NESCAFE 3in1 PICCOLINO, un produs inovator pentru gama 3in1: prima cafea 3in1 scurta. NESCAFE 3in1 PICCOLINO marcheaza, de asemenea, o premiera pe piata de cafea din Romania, fiind prima cafea 3in1 scurta si un concept dezvoltat integral in Romania.

Nespresso, divizia de lux a Grupului Nestle Romania, va deschide un al treilea punct de vanzare pana la finalul lunii octombrie, in Bucuresti, in incinta Afi Cotroceni. Pe langa linia de espressoare si gama de cafea pentru acasa, destinate consumatorilor rafinati, pasionati de cafeaua de specialitate, divizia Nespresso opereaza in Romania si linia Nespresso Business Solutions, oferind solutii de cafea pentru companiile cu sedii de birouri si pentru jucatorii din industria HoReCa de lux.

Nestle este cea mai mare companie de produse alimentare si de bauturi din lume. Este prezenta in 191 de tari, are 328.000 de angajati si ofera un portofoliu cu peste 2.000 de branduri. Nestle are sediul central in orasul elvetian Vevey, unde compania a fost fondata in urma cu mai mult de 150 de ani.

Nestle a intrat pe piata din Romania in 1995, in momentul de fata avand aproximativ 1.000 de angajati in Bucuresti si in Timisoara, unde este localizata fabrica Nestle. Portofoliul Nestle Romania are o gama larga de produse din diverse categorii, pentru a raspunde cererii consumatorilor: bauturi (Nescafe, Nesquik), dulciuri (JOE, Nesquik, Kit Kat, Lion, After Eight), produse culinare (Maggi), hrana pentru copii (Nestle Nutrition), Nestle Professional, divizia de solutii “out of home”, batoane si cereale pentru mic dejun (Nestle Fitness, Musli, Nesquik, Chocapic etc.) si hrana pentru animale (Purina). Nespresso, nume de referinta la nivel mondial in domeniul cafelei de lux ambalata in capsule, este prezent oficial in Romania ca divizie de lux a Grupului Nestle, incepand cu anul 2014. Napolitanele JOE, Nesquik si specialitatile de cafea NESCAFE 3in1 sunt produse in Romania, la fabrica din Timisoara. Incepand cu octombrie 2016 Froneri este un joint venture intre Nestle si R&R ice cream.