„Cresterea din aceste luni vine pe fondul investitiilor de peste 2 milioane de euro implementate pe parcursul acestui an. Am urmarit atat modernizarea capacitatii de productie, dar si extinderea retelei de distributie a apei noastre de izvor. Inca din primele luni ale acestui am lucrat pentru marirea capacitatii de productie in vederea eficientizarii ei, dar si pentru pentru reducerea amprentei de mediu prin reducerea cantitatii de plastic folosit pentru fabricarea ambalajelor. Am reusit performanta sa reducem cantitatea de deseuri de PET cu aproximativ 60 de tone pe an” declara Daciana Siderache, directorul general al companiei.

Piata materialelor de ambalat a avut fluctuatii puternice in 2017. ”Ne-am confruntat cu o crestere importanta la pretul ambalajelor determinata de evolutia pretului petrolului la nivel mondial. Din fericire pentru consumatori am reusit pana acum sa rezolvam intern aceasta problema, pretul la raft nefiind influentat major de aceste fluctuatii”, mai declara Daciana Siderache

Apa de izvor imbuteliata de Calipso a ajuns la consumator prin intermediul magazinelor traditionale si preponderent in magazinele din comertul modern, astfel ca apa Calipso se afla in aproape toate retelele de retail modern din Romania.

Compania Calipso a fost infiintata in anul 1991, avand acum peste 150 de angajati, si a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de aproximativ 50 de milioane de lei. Calipso este producator si imbuteliator de apa de izvor plata si carbogazoasa, bauturi racoritoare si apa aromatizata. Noua unitate de productie cu o capacitate de productie de peste 1.000.000 litri/zi, a fost pusa in functiune din 2010 si este situata in jud. Ilfov, pe o suprafata de 40.000 mp.