Scoala FAN Courier, proiectul companiei de curierat FAN Courier, va fi lansata in perioada urmatoare si va presupune cursuri de pregatire nu doar pentru curieri, ci si pentru manipulanti, customer service si alte meserii, a declarat Cornel Morcov, chief commercial officer FAN Courieri in cadrul retailArena 2017.

„Suntem pe ultima suta de metri cu scoala FAN Courier, o entitate prin care vrem sa formam specialisti, sa le oferim cadrul prin care sa se dezvolte ca soferi, manipulanti, client service si customer care”, a spus Cornel Morcov.

„Singurul lucru obligatoriu pentru participantii la scoala FAN Courier este sa se alature echipei noastre ulterior”, a mai spus acesta. FAN Courier are peste 6.000 de angajati, dintre care 2.600 sunt in Capitala, insa compania intampina probleme de personal.

Intr-o prima faza, cursurile scolii FAN Courier vor fi disponibile in Bucuresti, iar ulterior se va extinde la nivel national. „Prima promotie ar trebuie sa iasa la 3 luni dupa implementarea proiectului. Am gandit acest proiect ca o platforma de e-learning pentru a-l lansa la nivel intregii tari. A doua faza (n.r extinderea in alte orase din Romania) estimam ca va avea loc la sfarsitul primului semestru in 2018”, a mai spus Cornel Morcov.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu