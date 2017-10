Protectia datelor cu caracter personal reprezinta o provocare atat la nivel european cat si in Romania, in conditiile in care, potrivit unui studiu realizat in UE, doar 15% dintre participanti au declarat ca simt ca datele lor sunt in siguranta cand sunt puse la dispozitia unui tert. Adriana Radu, partener in cadrul Schoenherr si Asociatii, a explicat, in conferinta retailArena, organizata de wall-street.ro, care sunt pasii urmatori pe care Romania trebuie sa ii faca perioada imediat urmatoare cu privire la legislatia in acest domeniu.

Este vorba in primul rand de implementarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR) care se va aplica, inclusive firmelor din Romania, incepand cu data de 25 mai 2018.

“15% este foarte putin. Trebuie sa lucram la incredere. Colectam date si dam consumatorului incredere ca datele lui sunt in siguranta si folosite intr-un mod transparent si sigur pentru el. Trebuie sa ne uitam la dreptul consumatorului la viata private ca la un drept fundamental pentru el. Daca ne uitam in Conventia Europeana a Drepturilor Omului, este deasupra dreptului la proprietate. Daca respectam dreptul la proprietate privata, atunci cu acelasi respect trebuie sa ne uitam si la dreptul la viata privata. Asta nu inseamna insa ca trebuie sa nu mai dezvoltam tehnologie si sa nu mai folosim niciun fel de date. Trebuie, insa, sa il lasam pe consummator sa isi exprime punctul de vedere si sa isi dea consimtamantul acolo unde este obligatoriu, sau sa ne uitam la alte temeiuri de lege care ne permit sa procesam. Pentru ca putem sa colectam fata sa fie intotdeauna nevoie de consimtamant”, a punctat Adriana Radu.

Ea a mentionat, in acest context, si Regulamentul ePrivacy care dezvolta o serie de prevederi cu privire la protectia datelor in domeniul comunicatiilor electronice, care este asteptat sa intre in vigoare, de asemenea, in mai 2018.

La randul sau, Maia Novolan, fondator Syscom Digital, a precizat, referitor la protectia datelor cu caracter personal, ca, in viitor, presiunea va fi pe agentiile care se ocupa de colectarea datelor. In opinia sa, increderea oamenilor va creste ca urmare a implementarii noii legislatii care vine si cu amenzi si penalitati sau alte parghii prin care pot fi opriti cei care gresesc (intentionat sau din necunoastre). Ea a admis, insa, ca inca sunt multe situatii neplacute in piata.

Totodata, Mihaela Stanel, business development manager Plaut Consulting Romania, este de parere ca urmeaza un proces de educare pentru toti jucatorii din industrie. “Orice vine ca reglementare, vine cu bune intentii. Am vazut investigatii jurnalistice foarte bune in Franta, unde este o intreaga industrie de dat datele dintr-o parte in alta, inclusiv in retail. Este ceva ce exista si cu care o sa ne luptam fiecare in felul lui”, a punctate Mihaela Stanel.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu