Ordonantele care dezincrimineaza abuzul in serviciu si “dau liber” la furtul din bani publici au trezit reactii multiple si in randul antreprenorilor sau executivilor din retailul local. Fie ca vorbim de afaceri locale sau nume internationale, parerea este unanima: ordonantele amputeaza normalitatea si arata incapacitatea unui Guvern de a respecta pasii democratici si in acelasi timp dorinta de a-si deservi clientela politica.

Cornelia Nicolae (foto sus), managerul care conduce de sapte ani afacerile locale ale producatorului italian de imbracaminte Stefanel, un business de peste sase milioane de euro, nu considera oportune ordonantele de urgenta propuse de guvern.

„Imi doresc un viitor mai bun pentru copilul meu, un viitor guvernat de principii morale si nu de <<mici furtisaguri>>, pentru ca viitorul acestei tari se poate cladi si fara impostura si minciuna. In ultimii ani s-au facut eforturi uriase pentru ca Romania sa poata sta demna alaturi de tari civilizate ale lumii. Din pacate suntem pe cale sa pierdem tot ceea ce s-a cladit in acesti ani. Aceste ordonante de urgenta propuse de guvern nu fac decat sa dea unda verde coruptiei. Democratia acestei tari suntem NOI. Si da, voi merge la proteste!”, afirma Cornelia Nicolae.

La randul sau, Catalin Pozdarie, romanul care conduce de zece ani business-ul de 35 de milioane de euro al retailerului de articole sportive Hervis in Romania, considera ca modificarea legislatiei prin ordonante de urgenta arata „incapacitatea unui Guvern de a respecta pasii democratici si in acelasi timp dorinta de a-si deservi clientela politica”.

„Ca orice firma internationala cu activitate in Romania, si Hervis isi doreste un mediu stabil atat din punct de vedere economic cat si legal in care sa-si desfasoare activitatea”, a punctat Pozdarie.

Pe de alta parte, Andreas Muntean (foto jos), CEO al retailerului de articole vestimentare Starshiners, sustine ca deciziile luate de guvern au, pe termen lung, un impact asupra modului de consum.

„Acele gratieri sunt destinate unor personaje care, in mod sigur, nu sunt total nevinovati. Cert este ca ne afecteaza starea dezamagitoare a populatiei, pe termen lung. Nu poti consuma cu drag nimic daca stii ca esti mereu batjocorit!”, crede Muntean.

Acesta mai puncteaza faptul ca modelele de business din tara functioneaza intr-o piata libera, care provine din democratie, iar aceasta trebuie respectata ca forma fundamentala si incontestabila.

“O astfel de abordare precum actualul guvern a indraznit cu tupeu sa o aplice ar avea efecte absolut negative asupra mediului de business. Actiunea guvernului actual ales de catre poporul romanesc nu face parte dintr-un mecanism pur democratic, ei sar peste dorinta poporului si nu reflecta intersul acestora, din acest motiv iese lumea in strada. Iar inclusiv atitudinea fortelor de ordine, ale Jandarmeriei prin comunicarea ca protestatarii sa elibereze <<imediat>> Piata Victoriei imi aminteste de o forma de comunism invechita. Nu poti sa trimiti lumea acasa care iese la acele ore in strada pentru a isi exprima nemultumirea si dezamagirea, este dreptul poporului de a trai intr-o democratie si de a se plimba cand vrea si pe unde vrea si a se exprima cum vrea, atata timp cat nu incalca drepturile semenilor nostri. Ce s-a intamplat in Bucuresti nu este democratie, nu este libertatea de exprimare a unei natiuni, ci interzicerea opinilor, a valorilor si a principiilor”, a detaliat Muntean.

Acesta a continuat, pe un ton glumet, ca motivele pentru ca nu sustine ordonantele de urgenta propuse de Guvern pentru modificarea codurilor penale, sunt urmatoarele:

„NU pentru ca imi pleaca lumea de la munca sa se duca la proteste. NU pentru ca e plin Facebook-ul de Dragnea si proteste, iar pe mine ma costa mai mult campaniile PPC. NU pentru ca publicul meu tinta nu mai cauta rochii pentru evenimente, ci mai degraba texte pe care sa le scandeze la proteste”, a punctat CEO-ul Starshiners.

Cu toate acestea, adevaratele probleme sesizate de executivul roman sunt instabilitate economica sau deteriorarea imaginii tarii.

„Incep sa ma gandesc: daca Guvernul joaca murdar, noi de ce trebuie sa platim toate taxele, toate impozitele? Ca sa poata da baronii lor tunuri pentru care mai apoi sa isi albeasca dosarele? Va dati seama cum educam noile generatii? Deja promovam in media nonvalorile, deja idolatrizam toti spagarii. Acum aratam si ca se pot albi dosarele peste noapte? Nu prea instigam la munca, la dedicare, la perfectionarea intr-un sector de lucru, la performanta. Incurajam un comportament de strada si asta va alunga adevaratele valori din tara. Practic nu reusim sa gandim pe termen lung si asta e o problema pe care o avem noi ca natiune de multa vreme”, conchide Andreas Muntean.

O intrebare similara ridica si Marius Dan, CEO al Tudor Tailor, un business cu articole vestimentare made to measure.

„Platim TVA, impozit pe venit, impozit pe dividende, amenzi, intarzieri. Lunar, de 10 ani, la timp. Ieri am aflat ca e in regula sa fii evazionist, asadar de ce as mai plati cand hotii devin model civic?”, chestioneaza Dan.

„Nu va las sa-mi bagati mana in buzunar chiar daca voi mi-ati trimis invitatia”

Ciprian Stancu, fondatorul Republica BIO, una dintre cele mai cunoscute afaceri locale cu produse cerficate organic, sustine la randul sau ca ordonantele de urgenta amputeaza normalitatea.

„Eu nu sunt jurist, dar am invatat de la juristi ca sunt multe argumente fundamentate pe lege care justifica <<de ce nu>>. Motivul meu nu e juridic. Motivul meu este legat de normalitatea pe care ordonantele o amputeaza. Mie Guvernul imi spune: <<Bai Cipriane, uite: noi dam o lege ca PSD-istii cu functii sa fure mai linistiti. Au furat si pana acum, dar au fost stresati. Noi vrem sa ii scapam de stres si de puscarii. Tu si toti romanii trebuie sa va faceti ca nu vedeti (de-asta am dat ordonantele cand voi dormeati, ca sa nu va deranjam prea tare). Si ti-as recomanda sa te odihnesti, fiindca trebuie sa munciti cu totii mai mult. De acum avem si pomeni electorale de platit si trebuie sa ne mai ajunga si noua sa furam. Asa ca nu mai pierde vremea la proteste si treci la treaba! Daca muschiul nostru de PSDisti asa vrea, asa facem. Fiindca putem. Alta intrebare?>>. Eu raspund umil: <<Alaltaieri am fost 50.000, ieri 500.000. Azi o sa fim in Piete un milion si apoi milioane. Nu va ramane asa doar fiindca vreti voi. Trebuie sa dati legi sa ne fie bine tuturor, nu doar prietenilor vostri penali. Nu va las sa-mi bagati mana in buzunar chiar daca voi mi-ati trimis invitatia”, spune Stancu.

In opinia lui Vasile Armenean (foto sus), fondatorul producatorului de inghetata Betty Ice, catalogheaza situatia actuala drept „un razboi murdar intre cele doua forte politice, iar lumea este manipulata”. „Restul sunt detalii…”, incheie Armenean.