UPDATE 15:00 : Numarul manifestantilor din Piata Victoriei, in a cincea zi de proteste, a depasit 6.000, printre acestia fiind si multi parinti cu copii de toate varstele. Protestatarii sufla in vuvuzele si fluiere, scandeaza "Am iesit din casa pentru ca ne pasa” si au pancarte pe care scrie "Ne-ati mintit, poporul s-a trezit”, "Duminica seara sa vina toata tara” si "Jos coruptia”, scrie News.ro.

Grupuri de oameni continua sa vina in Piata Victoriei, cu steaguri, pancarte, mesaje scrise pe hartii, vuvuzele si fluiere. Masinile pot circula prin fata Guvernului, spre Bulevardul Aviatorilor, manifestantii fiind grupati in zona delimitata cu garduri si spre Muzeul Antipa.

In Piata Victoriei continua sa vina grupuri de parinti cu copii de toate varstele, unii avand doar cateva luni. La ora transmiterii acestei stiri, numarul parintilor si copiilor care protesteaza fata de OUG de modificare a codurilor penale a ajuns la aproape 6.000.

"Sunt mica, dar imi pasa. Alta intrebare?", "Dragnea: 4 la purtare! Alta intrebare?", „De ce sa mai merg la scoala cand hotia e legala?", "Vreau o tara ca afara", "O lume a inocentei si dreptatii. Pastrati-o orice ar fi, pentru copii”, "Dragnea, nu uita, Romania nu e jucaria ta", au scris copiii si parintii pe pancartele pe care le tin in maini.

Alti copii deseneaza pe asfalt, cu creta colorata, case, flori, oameni care zambesc sau scriu "Romania" si „Nu eliberati hotii!” Copiii cu mai mult chef de joaca deseneaza sotron si sar pe rand, insa fara sa respecte regulile jocului.

Ecusoane cu mesajul "#rezist" au fost prinse pe gecile si pe caciulile copiilor protestatari. Copiii si parintii fluiera, bat in tobe, sufla in vuvuzele si scandeaza: "Hotii la inchisoare, nu la guvernare".

Primii parinti-protestatari au ajuns in Piata Victoriei in jurul orei 10.00, cu un tricolor infasurat pe mana. Cei doi au spus ca i-au explicat copilului pentru ce ies in strada si ca vor sa il invete ce inseamna spiritul civic.

In zona de protest a venit si o persoana care le ofera parintilor si copiilor dulciuri, covrigi si portocale. Protestele fata de Ordonanta de Urgenta privind modificarea codurilor penale continua in weekend, cand este asteptat cel mai mare numar de participanti.

Actiunile de sambata au inceput in Piata Victoriei cu protestul parintilor si copiilor, care vor sa plece intr-un "mars al copiilor”, cu pancarte, baloane, steaguri si bomboane. "Facem educatie pentru democratie" este apelul la manifestatie.

Atat sambata, cat si duminica, in Capitala sunt asteptati oameni din toata tara - "toate drumurile duc la Bucuresti". De la ora 13.00, oamenii sunt chemati la protest in Piata Victoriei, de unde la ora 16.00 ar urma sa porneasca in mars spre Parlament, pentru a face un lant uman in jurul cladirii.

Duminica, la "cel mai mare protest impotriva ordonantelor de urgenta”, asa cum este numit pe pagina evenimentului, in fata Guvernului sunt asteptati manifestanti din toata tara, fiind programat ca la ora 20.00 atat in tara, cat si in diaspora, in piete sa fie intonat imnul de stat, iar o ora mai tarziu "fiecare participant la manifestatiile din toate orasele tarii si din diaspora va ridica spre cer propria lumina aprinsa”. Pana sambata dimineata, aproape 40.000 de oameni isi anuntasera prezenta la eveniment.

Conform mesajelor de pe paginile de Facebook ale evenimentelor pentru proteste, manifestantii planuiesc sa imparta diverse flyere pentru promovarea protestelor din weekend si sa puna pancarte cu mesaje in geamuri, la propriile case.

Sursa foto: Agerpres Foto