Protestele fata de OUG privind codurile penale continua duminica, fiind anuntat "cel mai mare protest" la care, inca de la ora 14.00, sunt asteptati in Piata Victoriei din Capitala oameni din toata tara. Manifestantii vor fi in piata in timp ce la Palatul Victoria este programata sa se desfasoare sedinta de Guvern in care se va decide abrogarea actului normativ, ceea ce se pare insa ca nu va duce si la intreruperea demonstratiilor incepute in urma cu cinci zile.

Conform anunturilor facute pe pagina de Facebook a evenimentului, duminca, la ora 20.00, atat in tara, cat si in diaspora, in piete va fi intonat imnul de stat, iar o ora mai tarziu "fiecare participant la manifestatiile din toate orasele tarii si din diaspora va ridica spre cer propria lumina aprinsa”, scrie News.ro.

Ca si sambata, cand a fost inregistrata o participare record la demonstratii, in Bucuresti fiind prezenti in Piata Victoriei 170.000 de oameni, in timp ce in tara au iesit in strada 300.000, si duminica sunt asteptati protestatari din toata tara. Unii dintre ei au anuntat ca vor veni la Bucuresti cu masinile. Un grup numeros de studenti din Cluj au plecat de sambata seara cu trenul spre Capitala, fiind asteptati sa soseasca in Gara de Nord dupa ora 7, fiind asteptati cu ceaiuri si cu cafele.

Mai multe institutii, dar si persoane fizice din Bucuresti vin in sprijinul manifestantilor, oferind cazare celor care ajung in Capitala din alte judete ale tarii.

Astfel, la Club Diamond Kids parintii isi pot lasa copiii si in weekend si se ofera cazare pentru parintii veniti cu copii din alte judete. Gradinita Tom Sawyer primeste copiii de peste doi ani, chiar si peste noapte, rugand, insa, parintii sa aduca haine de schimb si gustari.

Mai ofera cazare pentru cei veniti din alte orase: Bucur’s Shelter Hostel, Hostel Little Bucharest, Hostel Pura Vida Sky Bar & Hostel Bucharest si Visini Hub, dar si zeci de bucuresteni.

Pe Facebook a fost creat un grup pentru persoanele din alte judete ale tarii care participa la protestele anuntate in aceste zile in Capitala. Pe pagina grupului "Cazare gratuita si solidaritate pentru protestatari din afara Bucurestiului” pot fi gasite anunturi cu privire la ofertele de cazare sau chiar si transport. ”Gazduim, in limita a 4 locuri, pe oricine este din provincie si intentioneaza sa participe la protestele din zilele acestea, insa nu are unde sta”, ”Casa mea, apartament 3 camere, e si a voastra (pentru provincie)” si ”Ofer cazare pentru trei persoane, in Bucuresti, pe perioada nedeterminata, mai exact pana ii dam jos”, sunt o parte dintre anunturi.

In ceea ce priveste alimentele si bauturile calde, la Jerry’s Pizza, restaurantul de pe bulevardul Magheru, cu parola "alta intrebare” este oferita o felie de pizza, in limita stocului disponibil. Re:Modelieri, din zona Pietei Victoriei, ofera ceai cald manifestantilor dupa ora 18.00, iar Share Cafe imparte toata ziua, sambata si duminica, ceai cald protestatarilor din fata Guvernului. La Atelieri Pinion, cine vine cu o poza cu el de la protest, primeste o cafea din partea casei, iar la Green Hours se ofera ceai gratuit pentru manifestanti. La Pain Plaisir, de pe strada Barbu Delavrancea, manifestantii primesc o portie de biscuiti gratis.