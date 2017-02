Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, afirma ca, daca dupa ce Guvernul va abroga ordonanta de modificare a codurilor penale, oamenii nu renunta la proteste si raman in strada, atunci "devine limpede ca scopul acestor manifestari este altul” si ca "unii, inclusiv presedintele Iohannis, incearca sa darame un Guvern legitim, ales prin votul democratic a milioane de romani”.

Ioan Mang, care este vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, a postat, duminica, pe pagina sa de pe o retea de socializare, un punct de vedere public privind abrogarea ordonantei de urgenta privind modificarea codurilor penale spunand ca "dupa decizia Guvernului, oamenii ar trebui sa se linisteasca, sa inceteze protestele si sa se intoarca la casele lor", informeaza News.ro.

"Daca protestele din strada au avut ca scop abrogarea ordonantei de urgenta privind modificarea Codului Penal, atunci, dupa decizia de astazi (n.r. - duminica) a Guvernului, oamenii ar trebui sa se linisteasca, sa inceteze protestele si sa se intoarca la casele lor. Daca ei vor ramane insa in strada, atunci devine limpede ca scopul acestor manifestari este altul si ca unii, inclusiv presedintele Iohannis, incearca sa darame un Guvern legitim, ales prin votul democratic a milioane de romani. Sper sa nu fie vorba totusi de asa ceva, pentru ca ar fi foarte grav. Nu ar mai fi vorba despre un act civic, ci despre un atac la adresa democratiei si a statului de drept”, mai spune Mang.

Liderul PSD Bihor sustine ca isi doreste ca Romania si romanii sa poata depasi acest moment si sa revina la normalitate si dialog.

”Tara noastra are nevoie de liniste si stabilitate, iar Guvernul trebuie lasat sa puna in aplicare programul sau. Aceasta este singura cale pentru a putea inainta spre prosperitate, dezvoltare si democratie”, afirma Ioan Mang in postarea sa.

