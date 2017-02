OUG de abrogare a Ordonantei de Urgenta 13, privind modificarea Codurilor penale, introduce o masura pentru punerea in acord a legii cu o decizie a Curtii, care solicita eliminarea unei prevederi, care este insae mentinuta in Codul de procedura penala, fiind eliminata litera imediat urmatoare, care nu are probleme de constitutionalitate.

Eroarea se refera la articolul 25 al Codului de procedura penala. Articolul spune ca, in caz de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal, instanta lasa nesolutionata actiunea civila. Procesul penal poate fi incheiat in mai multe feluri, care sunt explicitate in articolul 16. La litera f) a acestui articol, sunt incluse si "amnistia sau prescriptia, decesul suspectului ori al inculpatului persoana fizica" sau radierea persoanei juridice, scrie News.ro.

In cadrul unui proces, a fost ridicata o exceptie de neconstitutionalitate, in urma careia CCR a decis, in 2016, ca lasarea ca nesolutionata a actiunii civile este neconstitutionala in cazul in care incetarea procesului penal a intervenit ca urmare a prescriptiei. Cu alte cuvinte, prescriptia unei fapte penale nu justifica incheierea actiunii civile impotriva paratului.

"Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata, din oficiu, de Curtea de Apel Brasov - Sectia penala si pentru cauze cu minori in Dosarul nr. 9.552/197/2014 si constata ca dispozitiile art. 25 alin. (5) din Codul de procedura penala, cu referire la dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala, sunt neconstitutionale in ceea ce priveste lasarea ca nesolutionata a actiunii civile de catre instanta penala, in cazul incetarii procesului penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale", se arata in decizia CCR.

Astfel, trebuia din articolul 25 eliminata referinta la articolul 16, alin. 1, litera f). OUG de abrogare a Ordonantei de Urgenta numarul 13 elimina insa un articol constitutional, respectiv litera g), imediat urmatoare literei f) in textul original. Se elimina astfel incetarea procesului penal ca urmare a impacarii partilor.

In vigoare astfel va fi un articol al Codului de procedura penala declarat neconstitutional.

Un act legislativ care mentine sau introduce prevederi neconstitutionale este neconstitutional, insa doar in privinta acelui articol. Astfel, o eventuala sesizare la CCR se poate referi numai la prevederile privind actiunea civila, nu si asupra restului prevederilor, precum abrogarea OUG 13.

