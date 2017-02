Demonstrantii din Piata Victoriei au inceput sa plece in jurul orei 22.00, dupa ce au scandat "Romania", "Hotii", "Demisia", au cantat imnul si au aprins, la unison, lanternele telefoanelor mobile, scrie News.ro.

Numarul cel mai mare de manifestanti a fost atins in Piata Victoriei in jurul orei 21.30, cand aproximativ 3.000 de persoane au protestat, pe o ninsoare abundenta.

Circulatia a fost oprita spre Calea Victoriei, Bulevardul Kiseleff si Soseaua Nicolae Titulescu.

Manifestantii au curatat o parte din zapada aflata in perimetrul imprejumuit cu garduri de jandarmi. Ei au scris pe jos, in zapada ramasa, #rezistam, #existam.

Mesaje asemanatoare, #continuam, #rezist, #demisia, au fost proiectate cu lasere pe cladirea BRD. In piata s-au vandut vuvuzele si stegulete si s-a impartit, gratuit, ceai cald.

Protestatarii au cantat atat imnul Romaniei, cat si "Imnul Golanilor".

Manifestantii au scandat "Noaptea ca hotii", "Zi de zi aici vom fi", "Rusine sa va fie".

In piata au aparut bancnote cu chipul lui Liviu Dragnea, cu valoarea de 199.999 de lei, aluzie la pragul de 200.000 de lei in cazul abuzului in serviciu, trecut in ordonanta care a fost abrogata.

Pe pancartele protestatarilor scria: "Rezistenta devine datorie", "Noi n-am obosit! Ghinion!", "Nu pot ei minti cat putem noi gandi", "Jos guvernul mafiot".

Protestatarii au facut un om de zapada si "pentru tura de noapte", dupa ce, in timpul zilei, unii dintre cei aflati in piata au facut un om de zapada, pe care l-au impodobit cu stegulete tricolore.

In momentul in care s-a oprit curentul in fata Guvernului, in urma unei avarii care a afectat mai multe zone din Capitala, oamenii au strigat "Noaptea ca hotii" si au huiduit.

In cele opt zile de proteste, numarul record de manifestanti din Piata Victoriei a fost atins duminica, peste 280.000 de oameni protestand chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale.

Oamenii au spus ca nu vor renunta la proteste, pentru ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politicieni, si trebuie sa raspunda pentru ce a facut si sa isi dea demisia.