Decizia de a contracta un credit, mai ales unul pe termen mai scurt, pare simpla si fara riscuri. Insa, pentru a nu ajunge in situatia de a plati comisioane despre care nu stiai sau chiar de a acumula restante la plata ratelor este recomandat sa intelegi care sunt caracteristicile unui credit. Vlad Hutuleac, supervizor Birou Credite Persoane Fizice in cadrul BCR, explica intr-o noua lectie la Scoala de Bani ce sunt creditele rapide, ce trebuie sa faci cand nu iti mai poti plati ratele si ce inseamna toti acei indicatori cu nume ciudate care iti influenteaza dobanda unui imprumut.

Consumatorii care au nevoie de un imprumut, fie ca vorbim de un credit rapid pe termen mai scurt, dar si despre cele ipotecare pe un orizont lung de timp, au tot mai multe optiuni. Cea mai populara varianta este creditul bancar, care se poate intinde pana la 30 de ani in cazul achizitiei de locuinte si bunuri imobiliare.

Urmareste integral lectia despre credite pentru a intelege cum sa gestionezi eficient orice imprumut.

Pentru satisfacerea unor nevoi pe termen ceva mai scurt, in piata exista mai multe alternative, pornind de la creditele de consum ale bancilor si pana la creditele rapide acordate de comercianti si IFN-uri.

Diferenta dintre creditele acordate de o banca si cele date de un comerciant tine de modul de utilizare a banilor. Banca pune la dispozitia clientului creditul de consum in contul curent deschis la banca respectiva, fara sa ceara explicatii sau sa conditioneze modul de utilizare a sumei virate, in timp ce creditul de la un comerciant este destinat strict pentru achizitia unui bun.

In ultima perioada in Romania au aparut si foarte multe institutii financiare nebancare (IFN) care acorda imprumuturi pe termen scurt. Insa, un client trebuie sa fie foarte atent la costuri, pentru ca, in unele cazuri, pretul creditelor de la comercianti sau de la IFN-uri sunt mai mari decat ofertele bancare, atat in ceea ce priveste dobanda, cat si comisioanele practicate.

Bancile au si ele in portofoliu credite rapide, care pot fi acordate in baza protocolului cu ANAF in cateva ore, cat si solutii de tipul descoperitului de cont, produs care in baza salariului lunar ofera o rezerva de bani pe care clientul o poate folosi pe termen scurt si punctual pentru a acoperi diferite nevoi. Cardul de credit poate fi folosit si el pentru a rezolva cu responsabilitate nevoile de imprumut pe termen scurt, iar in urmatoarele lectii la Scoala de Bani vom explica care sunt avantajele si modul corect de utilizare a celor doua produse.

Banca evalueaza in baza informatiilor actuale si a celor istorice capacitatea de plata a clientului, dar totodata acesta trebuie sa se asigure prin realizarea unui buget lunar de cheltuieli ca in situatia unor cheltuieli neprevazute nu va ajunge in imposibilitatea de plata a ratelor.

Inainte de a lua un credit, o persoana trebuie sa isi faca analiza bugetului personal si sa vada daca, dupa ce isi deduce toate cheltuielile de zi cu zi, poate plati si rata la un credit.

Cele 3 caracteristici esentiale ale unui credit

Rata creditului este probabil cel mai important aspect al unui imprumut, iar clientul trebuie sa se asigure ca poate plati respectiva suma de bani luna de luna. Totusi, este recomandat sa semneze contractul de credit doar dupa ce a compara ofertele mai multor banci, asigurandu-se ca nu sunt comisioane suplimentare sau clauze pe care nu le intelege.

Moneda creditului este si ea esentiala, iar specialistii recomanda sa fie aceeasi cu cea in care consumatorul isi incaseaza veniturile, eliminand astfel riscul valutar.

In ceea ce priveste tipul dobanzii, Vlad Hutuleac incurajeaza clientii care au de ales intre un credit cu dobanda variabila si unul cu dobanda fixa sa il aleaga pe ultimul, pentru ca asigura o predictibilitate in bugetul lunar si nu este supus riscului de crestere a Euribor sau Robor.

Nu in ultimul rand, expertul BCR recomanda oricarui client sa parcurga atent contractul de credit, fie ca este acordat de o banca sau de catre un IFN, si sa se asigure ca intelege foarte bine termenii contractuali si ca stie cat are de plata si ce obligatii si drepturi are.

Cei mai importanti indicatori in cazul unui credit

Dobanda anuala efectiva (DAE) este un indicator pe care toate bancile trebuie sa il calculeze si sa il prezinte clientului la momentul acordarii unui credit. Acest indicator inglobeaza toate costurile pe care consumatorul trebuie sa le plateasca, de la comisionul de analiza, comisioanele lunare de administrare (daca este cazul) si pana la nivelul dobanzii.

In cazul creditelor cu dobanda variabila apar indicatorii Robor (pentru creditele in lei) sau Euribor (pentru creditele in euro), acestia fiind indici de piata care se adauga la marja bancii (fixa pe toata durata de creditare) pentru a forma dobanda creditului. Indicii Euribor si Robor sunt calculati de catre bancile centrale si sunt publicati pe website-urile BNR si Euribor.

Ce trebuie sa stii despre un credit rapid pe baza protocolului cu ANAF

Tot mai multe banci din Romania acorda incepand cu 2016 credite rapide, in care banii pot fi virati direct in conturi in cateva ore. Acest lucru este posibil in urma unui protocol de interogare a veniturilor in baza de date a ANAF. Vlad Hutuleac atrage atentia ca banca va interoga veniturile doar in baza unui acord scris din partea clientului, acord care este valabil doar pentru 5 zile, iar informatiile care pot fi obtinute de la Fisc sunt exclusiv referitoare la venituri, astfel incat banca sa se asigure ca un consumator are capacitatea de a rambursa creditul.

Creditul ipotecar pe zeci de ani: cand esti pregatit pentru acest angajament

Vlad Hutuleac recomanda in acest caz ca o persoana sa ia decizia de a contracta un credit ipotecar pe 25-30 de ani la un moment al vietii cand atinge o anumita stabilitate financiara, in sensul in care are un avans considerabil pentru a fi acceptat de catre banca, dar sa fie in acelasi timp sigur ca va putea plati rata la casa pentru o perioada indelungata.

Inainte de a lua un astfel de imprumut, clientul este sfatuit sa faca un simplu exercitiu financiar. Pe o perioada 3 pana la 12 luni sa economiseasca potentiala rata la un credit ipotecar intr-un cont de economii, astfel incat sa fie sigur ca la momentul contractarii creditului nu va avea probleme de disciplina financiara.

Ce faci cand nu iti mai poti plati ratele la credit

Atunci cand un consumator intampina dificultati la plata creditului, specialistul BCR recomanda sa anunte cat mai repede banca si sa fie deschis unui dialog astfel incat sa poate fi gasita o solutie acceptata de ambele parti. Majoritatea bancilor ofera in aceste cazuri solutii de amanare la plata a ratelor sau de diminuare a obligatiilor de plata prin extinderea perioadei de creditare, astfel incat clientul sa poata duce la bun sfarsit respectivul imprumut.