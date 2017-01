Un card de credit poate fi un instrument foarte folositor pentru a accesa o suma suplimentara de bani necesara unor cumparaturi de mai mare valoare si, in plus, vine la pachet si cu o serie de beneficii suplimantare. Insa - utilizat cu imprudenta - poate genera si probleme de neplata si dobanzi penalizatoare. Dana Musat, director executiv Carduri in cadrul BCR, a predat in Scoala de Bani o lectie despre cum sa gestionezi cu responsabilitate un card de credit.

Cardul de credit este un produs bancar consacrat, utilizat in intreaga lume. Este denumit si card de cumparaturi si este un motiv intemeiat pentru care bancile il promoveaza sub aceasta denumire. Bancherii recomanda folosirea acestui instrument financiar pentru plata la cumparaturi in magazine si la comerciantii online, dar nu pentru retragerea de bani de la bancomat.

Specialistul BCR precizeaza ca, in momentul in care iti doresti un card de credit, ar fi bine sa iei in considerare mai multe oferte din partea bancilor si sa alegi produsul care ti se potriveste. Inainte de a-ti emite un card de credit, orice banca iti va face un scoring pentru a vedea daca gradul de indatorare iti permite accesul la un card de credit si suma pe care ti-o doresti.

Urmariti integral lectia despre carduri pe Scoala de Bani.

Un beneficiu important al cardului de credit, foarte popular in Romania, este sistemul de rate fara dobanda. Numarul ratelor variaza de la un comerciant la altul sau de la o banca la alta, iar clientul poate sa achizitioneze in acest fel produse de valoare mare, pe care altfel poate nu si le-ar permite pe moment.

Cum functioneaza sistemul de rate fara dobanda

La majoritatea bancilor, sistemul de esalonare in rate fara dobanda a cumparaturilor realizate pe un card de credit functioneaza in felul urmator:

Sa presupunem ca aveti un card de credit cu o limita de 5.000 de lei si va doriti un televizor de 2.000 lei. Sunt banci care ofera rate fara dobanda doar la anumiti comercianti si atunci, daca va doriti plata in rate cu respectivul card, trebuie sa alegeti unul dintre comerciantii parteneri. Alte banci acorda beneficiul de plata in rate fara dobanda la orice comerciant din Romania sau chiar din strainatate.

Insa, in momentul in care veti plati cu cardul de credit intr-un magazin fizic sau online veti avea optiunea de a esalona plata in rate, fie direct la POS-ul comerciantului, pe site-ul magazinului online cand incheiati plata sau ulterior prin SMS sau contactand banca emitenta.

Indiferent de sistem, trebuie sa stiti ca rambursarea ratelor la timp nu antreneaza nicio dobanda, astfel incat suma pe care ati achitat-o la inceput, 2.000 de lei in exemplul dat, este sparta in aceste rate fixe, fara costuri suplimentare. Puteti ajunge astfel sa platiti 167 lei pe luna intr-un program cu 12 rate sau chiar mai putin daca esalaonarea se face in mai multe rate.

Perioada de gratie este un alt beneficiu de baza al cardului de credit. Cand utilizati o suma de bani si o rambursati in perioada de gratie indicata, care variaza de la banca la banca, dar nu depaseste 60 de zile de la data cumparaturilor, banca nu va va aplica dobanzi sau costuri suplimentare.

Atentie, insa! In cazul majoritatii bancilor, perioada de gratie nu se aplica la retragerile la bancomat de pe cardul de credit.

De asemenea, exista si o serie de servicii aditionale, mai putin cunoscute de catre clienti, dar care fac diferenta intre ofertele de carduri de credit ale bancilor. Printre acestea se numara:

asigurarea de calatorie - clientul nu mai trebuie sa isi incheie o asigurare separata cand calatoreste in strainatate, aceasta fiind deja atasata cardului de credit. Evenimentele de sanatate nefericite in vacanta sunt astfel asigurate doar prin posesia unui card de credit.

despagubirea in cazul pierderii bagajelor este inclusa si ea in pachetul de beneficii al unor carduri de credit

exista chiar si asigurari care se aplica cumparaturilor facute. De exemplu, daca televizorul se strica in cursul transportului catre casa, valoarea intreaga a produsului cumparat poate fi rambursata prin asigurarea atasata cardului de credit.

cu unele carduri aveti acces privilegiat in aeroporturi si hoteluri

Este bine sa stiti ca emiterea cardului de credit nu este conditionata de virarea salariului intr-un cont curent al bancii emitente, clientul putand sa apeleze astfel pentru emiterea unui card de credit la orice banca.

5 sfaturi pentru a gestiona cu responsabilitate cardul de credit

Fiti constienti in permanenta de suma pe care o ai la dispozitie pe cardul de credit

Tineti minte cand este data scadenta lunara, adica acea data pana cand trebuie sa achitati datoria sau ratele aferente cardului de credit

Intelegeti care este minimul de plata pe care trebuie sa il achitati la data scadenta si nu intarziati cu plata acestei sume. In functie de banca, suma minima de plata la cardul de credit poate varia intre 3% si 10%

Tineti minte ca intarzierea platii sumei minime antreneaza si aplicarea unor dobanzi penalizatoare semnificative

In cazul esalonarii cumparaturilor in rate fara dobanda, asa cum permit cardurile tot mai multor banci, trebuie sa fiti atenti la plata lunara a ratei, pentru ca altfel banca va va aplica dobanda caracteristica cardului de credit pe care l-ati ales

Despre siguranta platilor pe Internet si utilizarea cardului in strainatate

In ceea ce priveste siguranta platilor pe Internet cu cardul de credit, exista serviciul de 3D Secure, care presupune introducerea unui cod stiut doar de client sau a unei parole generate automat in momentul respectiv si transmisa prin SMS, pentru a creste gradul de securitate. Inrolarea cardului in sistemul 3D Secure, prevazut pe toate cardurile Visa si Mastercard, este gratuita.

In plus, un avantaj al cumparaturilor online de care ar trebui sa stie orice client este protectia in cazul in care serviciul sau produsul nu sunt livrate, banii urmand sa fie rambursati.

Asigurati-va de fiecare data ca acei comercianti la care doriti sa faceti o cumparatura online sunt cunoscuti si aveti cel putin niste referinte de la prieteni si cunoscuti!

In privinta platilor cu cardul in strainatate, Dana Musat incurajeaza utilizarea lui in vacanta sau in calatoriile de serviciu in detrimentul cash-ului din portofel, dar recomanda sa aveti un card dedicat calatoriilor in strainatate, pentru a disocia rezervele de bani de sumele necesare calatoriei. Clientul poate folosi un card de debit sau chiar un card pre-paid (alimentat cu o suma prestabilita si neatasat unui cont curent).

"Recomandarea mea ar fi sa incercati sa limitati utilizarea cardului doar la platile in magazine si sa nu extrageti numerar la ATM-urile bancilor din strainatate, deoarece fiecare banca aplica anumite comisioane, care pot fi mai mari sau mai mici la sumele retrase de dumneavoastra", sustine expertul BCR.