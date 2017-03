Ce este o asigurare de viata si de ce trebuie sa te gandesti si la riscurile din viata ta, mai ales atunci cand ai familie? Tonko Fran Grzan, responsabilul cu produse de asigurare in cadrul BCR, a explicat la Scoala de Bani ce este o asigurare de viata, ce tip de produs ti se potriveste, in ce situatii poti fi "exclus" de la despagubiri si cum sa intelegi produsele mai complicate de tip unit-linked.

Cu toate ca asigurarile de viata au intrat relativ recent in obiceiurile financiare ale romanilor, aceste produse au fost dezvoltate acum cateva sute de ani, cu scopul de a proteja clientii si persoanele apropiate lor pentru momentele nefericite din viata. In lumea civilizata, sa inchei o asigurare tine de un comportament financiar responsabil atunci cand o persoana are active pe care le detine sau pe care le plateste (de ex: rate la casa sau la alte bunuri de valoare).

Urmariti integral filmul despre asigurarile de viata pe Scoala de Bani.

"Oamenilor le place sa cumpere lucruri, sa detina lucruri, dar uita ca ar putea sa plateasca pentru aceste lucruri persoanele care depind de ei, in cazul in care nu vor mai fi", atrage atentia expertul BCR.

In prezent, bancile si companiile de asigurari ofera mai multe tipuri de asigurare de viata, pornind de la cele mai simple, utile pe perioada unui credit, si pana la asigurarile mai complexe, cu o componenta investitionala, adica atunci cand asigurarea de viata este conectata la un fond de investitii.

Ce asigurare de viata ti se potriveste la diferite momente ale vietii

Aceasta este intrebarea pe care si-o pun majoritatea clientilor care vin sa incheie o asigurare de viata, iar raspunsul este dat de intelegerea responsabilitatii. Daca nu ai inca familie, esti responsabil doar pentru tine insuti, dar atunci cand ai o familie devii responsabil pentru sotie/sot si copii.

Grija unui client este ca familia sa sa fie protejata in cazul unui eveniment nefericit (somaj, boala, invaliditate sau deces), iar standardele de viata ale membrilor familiei sa nu fie periclitate.

"Persoanele singure se preocupa ca atunci cand ceva li se intampla pe parcursul unei zile, unei luni sau al unui an sa fie protejate pentru a putea sa isi plateasca toate datoriile. Din cauza bolii sau a unei invaliditati dupa accident, se poate ca acea persoana sa nu poata sa isi plateasca rata la credit sau ipoteca. Practic, persoana poate fi evacuata din apartament daca nu isi plateste ipoteca", avertizeaza specialistul in asigurari al BCR.

Daca evenimentul nefericit este somajul, familia poate fi protejata de asigurare prin plati lunare, dar in cazul unui deces prin accident sau boala asiguratorul va acoperi toate costurile ipotecii, serviciului funerar si chiar vor mai ramane si bani pentru ca familia sa se organizeze dupa disparitia persoanei apropiate.

Atentie, insa, unele activitati din viata de zi cu zi pot duce la pierderea despagubirilor din asigurarea de viata, dar - de obicei - acestea nu sunt foarte multe, intrucat companiile de asigurari fac evaluari individuale ale riscului inainte de a incheia o polita sau un contract de asigurare de viata. Asta inseamna ca un client va raspunde unor intrebari individuale despre afectiuni existente, cat si despre hobbyuri. In functie de raspunsuri, pretul asigurarii poate creste.

De exemplu, daca persoana fumeaza, prima de asigurare va fi mai mare. De asemenea, daca cineva practica sporturi extreme, cum ar fi parapanta, astfel de evenimente sau concursuri nu vor fi acoperite de asigurarea de viata.

"Daca ceva apare pe parcursul asigurarii de viata, este bine sa informezi asiguratorul ca unele conditii s-au schimbat. Sa va dau un exemplu: am un prieten care era soldat profesionist si care a trebuit sa se duca in Kabul, Afghanistan. A informat asiguratorul despre plecarea de 6 luni in Afghanistan, iar asiguratorul i-a zis ca moartea intr-o situtie de razboi nu va fi acoperita. Aceasta este o excludere, dar este clar specificata in contract", a explicat expertul BCR.

Care este diferenta dintre asigurarea clasica de viata si o asigurare unit-linked

Unit-linked este un produs de asigurare de viata cu 2 componente: prima este cea de asigurare de viata, o mica parte a primei platite de client ducandu-se in aceasta parte a asigurarii, iar restul primei, in functie de cat decide clientul sa investeasca, se duce catre unit-linked (a doua componenta), un produs al industriei de asset management, care ofera o varietate de instrumente de investitii: de la piata de obligatiuni, la piata de actiuni. In functie de riscul pe care il doreste, clientul decide sa investeasca in unul dintre aceste piete sau o combinatie dintre acestea.

Practic, principala diferenta dintre cele doua produse de asigurare este riscul. Intr-o asigurare de viata clasica, tot riscul ramane in companie (de asigurari – n.r.), deci clientul va beneficia in mod clar de dobanzi pe toata perioada de contract, de 5-10 ani, chiar si 20-25 de ani. In Europa Centrala, in prezent, dobanzile garantate pe asigurarile de viata clasice sunt de aproximativ 0,5%, iar in Romania sunt la 1-1,5%.

"Clientul stie cu exactitate care sunt dobanzile pentru contractul sau in urmatorii 5-10 ani. Pe de alta parte, pe unit-linked, din pacate, nu stii cat vei castiga. Poti sa castigi 10%, dar de asemenea poti sa si pierzi 20%. Tine de educarea corecta a consumatorului, ca sa stie care sunt riscurile din spatele fiecarui produs si care este posibilul profit", a subliniat Fran Grzan.

In spatele acestei decizii se gaseste riscul si o decizie cumpatata trebuie sa fie luata intotdeauna pe intrebarea: “Cat sunt dispus sa risc in cazul in care ceva merge prost?

Totusi, si in cazul asigurarii de tip unit-linked, clientul este asigurat prin componenta de asigurare de viata, deci familia va avea mereu protectia si despagubirea in cazul evenimentelor nefericite.

Sursa foto: Shutterstock