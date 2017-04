Pensia de la stat ar putea reprezenta in 15-20 de ani doar 30% din venitul pe care un salariat il va obtine dupa varsta pensionarii, in contextul in care Romania si intreaga Europa se confrunta cu o problema demografica majora. Iti prezentam in acest articol ceea ce trebuie sa stii despre pensiile private pentru a lua o decizie inteleapta cu privire la viitorul tau financiar.

Radu Craciun, presedinte si CEO al BCR Pensii, a explicat intr-un video pe Scoala de Bani care sunt avantajele pensiilor private si de ce nu te mai poti baza doar pe pensia de la stat.

Criza demografica inseamna ca sistemele publice de pensii se afla sub o presiune tot mai mare, in sensul in care contributiile sociale provenind din randul celor care muncesc nu vor mai fi capabile sa suporte pensiile celor care se retrag din activitate, din cauza decalajului dintre numarul platitorilor si cel al beneficiarilor.

In aceste conditii, tarile central si est europene, inclusiv Romania, au urmat exemplul statelor dezvoltate si au introdus sisteme private de pensii, contribuabilii avand conturi individuale unde se acumuleaza economiile lor, “in loc ca acestea sa fie puse intr-o galeata comuna, cum este in prezent sistemul public de pensii”.

Cand persoana respectiva se va retrage din activitate, pe langa pensia publica, ea va beneficia si de sumele acumulate intre timp in conturile individuale ale sistemului privat de pensii.

Cum va arata pensia ta in 2050

In mod cert, pentru persoanele care vor atinge varsta de pensionare in 2050, va exista pensia publica, ceea ce specialistii numesc pilonul I de pensii, sumele primite de la stat urmand sa fie calculate in functie de volumul banilor care se vor acumula in urma contributiilor pe care populatia activa, copiii sau nepotii nostri, le vor avea la momentul respectiv.

Insa, pensia de stat nu va fi spectaculoasa, motiv pentru care Radu Craciun, presedintele BCR Pensii, recomanda si alte doua componente ale sistemului de pensii: pilonul II – sistemul de pensii obligatorii administrate privat, prin care fiecare participant din Romania va avea un cont individual de pensii administrat de companii specializate in administrarea banilor, si pilonul III – pensiile private facultative, la care participantii nu sunt obligati sa contribuie, dar sunt incurajati sa o faca. De ce?

...pentru ca pensia publica in venitul disponibil la pensionare va reprezenta foarte putin

"Nu este exagerat sa estimam ca, peste 15-20 de ani, pensia publica va reprezenta doar in jur de 30% din veniturile disponibile la pensionare. De aceea, fara un sistem privat de pensii, socul scaderii nivelului de trai la pensioanare ar fi dramatic", sustine Radu Craciun, precizand ca tendintele demografice vor determina ca procentul pensiei publice in venitul de la pensionare sa fie in continua scadere.

Specialistul BCR recomanda ca orice persoana sa economiseasca pentru perioada pensionarii, iar un procent rezonabil si fezabil de economisire ar fi de 10% din veniturile lunare. In functie de apetitul de risc al fiecarei persoane, aceste fonduri economisite pot fi plasate in diferite produse de economisire si investitii, de la depozitele bancare si pana la fondurile de investitii, insa pentru persoanele care nu se pricep la investitii un fond privat de pensii poate fi o solutie buna.

O mare parte dintre plasamentele pe care fondurile de pensii private le fac, circa 60%, sunt in titluri de stat, considerate instrumente financiare cu risc 0, pragurile cu privire la investitia in active foarte sigure, cat si in cele mai riscante, actiunile, fiind stabilite de reglementator.

“Investitiile in actiuni sunt mai volatile, ceea ce inseamna ca – pe termen scurt – este posibil sa vedem fluctuatii ale pretului si in crestere, dar si in scadere. Insa, investitiile in fondurile de pensii sunt prin definitie pe termen lung si ar trebui sa privim fluctuatiile pe termen scurt cu o anumita relaxare. Realitatea a demonstrat ca expunerea pe burse, chiar daca a generat volatlitate pe termen scurt, pe termen lung a generat randamente foarte bune, mai mari decat cele oferite de titlurile de stat”, explica Craciun.

Administratorii de fonduri de pensii private au reusit sa multiplice banii (de la lansare) cu o rata medie anuala de circa 8%. Mai mult, investitia intr-un fond de pensii ne ofera si beneficiul disciplinarii, pentru ca in momentul in care investesti in depozite sau conturi de economii tentatia de a retrage banii va fi mare. Pe de alta parte, banii investiti intr-un fond de pensii pot fi accesati doar in momentul pensionarii.

Un alt plus al fondurilor de pensii private facultative fata de alte oportunitati de investire tine de deductibilitatea fiscala.

Cum functioneaza deductibilitatea fiscala la pilonul III de pensii

Conform legii, exista 2 deductibilitati fiscale pentru pensiile facultative: una oferita angajatorului ( de 400 de euro anual) si una oferita angajatului (tot de 400 de euro pe an), in cazul in care acesta se hotaraste independent de angajator sa aiba o contributie la o pensie facultativa.

Astfel, sumele care intra in pensia facultativa deriva din veniturile brute, urmand ca in functie de legislatia fiscala in vigoare in momentul platii pensiei acestea sa fie si impozitate la incasare (la pensionare).