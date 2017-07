Seful ANAF, Bogdan Stan, a fost destituit din functie de premierul Mihai Tudose. Premierul a numit-o pe Mirela Calugareanu in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Mirela Calugareanu ocupa anterior functia de Director Executiv Colectare in cadrul institutiei.

Bogdan Stan declara, in urma cu doar o saptamana, la finalul unei intalniri cu premierul Mihai Tudose, ca ”nu i-a cerut nimeni demisia pana acum”, in contextul nemultumirilor legate de incasarile facute la nivelul institutiei. Totodata, ANAF a realizat recent un "raid" indreptat catre doua dintre publicatiile care au lovit, frecvent, in Liviu Dragnea si mai multi apropiati ai sai, pe marginea afacerilor sale din Brazilia si din Teleorman.

Intalnirea a avut loc dupa ce angajarile in administratia centrala au fost blocate pana la sfarsitul anului, tocmai din lipsa banilor.



Schimbarea a aparut in Monitorul Oficial.