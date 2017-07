In cazul contractelor part-time, pentru care angajatorii sunt obligati ca, incepand cu veniturile lunii august, sa suporte contributii sociale la nivelul salariului minim, daca veniturile sunt sub acest prag, Ministerul Finantelor sustine ca masura vizeaza protejarea angajatilor “prin prisma drepturilor de pensii s i de ocrotire a sanatatii”.

Ori, masura se aplica doar contributiilor datorate de angajator (nu celor datorate de angajat). Astfel, atat salariul brut, cat si cel net, raman neschimbate.

Statul nu plateste pensie in contul contributiei suplimentare la CAS

In aceste conditii, masura nu va avea nicio influenta la viitoarea pensie a angajatului, daca actuala formula de calcul ramane neschimbata.

Casa Nationala de Pensii Publice spune ca “punctajul lunar (care sta la baza pensiei -n.r.) se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut (…) la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica”.

In concluzie, in acest prim caz, singurul beneficiar al masurii ramane bugetul asigurarilor sociale de stat, iar pagubitul este angajatorul, care plateste o contributie suplimentara la CAS pentru care statul nu da pensie. Angajatul nici nu pierde nici nu castiga, cel putin atat timp cat angajatorul inca isi permite sa il pastreze.

In cel de-al doilea caz, in care este vorba de mutarea contributiilor sociale exclusiv la angajat, in teorie, acesta din urma va avea o pensie mai mare, dar, pana atunci, va incasa mai putini bani la salariu.

Ministerul Finantelor Publice a anuntat ca, de la 1 ianuarie 2018, “nivelul contributiilor sociale obligatorii urmeaza sa se diminueze cu 4,25 puncte procentuale, respectiv de la 39,25% la 35%. De asemenea, cu aceeasi data, se are in vedere si reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%”.

Aceste contributii vor fi datorate de catre angajat, insa obligatia stabilirii, retinerii si platii acestora catre bugetele de asigurari sociale va reveni, in continuare, angajatorului.

“Aceasta masura va asigura angajatului cresterea punctajului luat in calcul la stabilirea pensiei si implicit o pensie mai mare”, isi justifica Ministerul intentia.

In acelasi timp, reprezentantii statului spun ca masurile nu vor duce la cresterea cheltuielilor salariale pentru angajator. Totodata, avand in vedere si scaderea cotei de impozit pe venit, nici venitul net al angajatului nu va fi afectat.

Angajatorii pot mari salariile angajatilor, daca vor si isi permit

Consultantii fiscali sunt, insa, de alta parere. Reprezentantii PwC Romania spun ca noua modalitate de distribuire a contributiilor sociale, integral in sarcina angajatului, va duce la diminuarea salariului net cu aproximativ 22%.

“Pentru ca angajatii sa nu fie afectati de aceasta crestere a poverii fiscale in sarcina lor, angajatorul ar trebui sa le creasca salariile brute, potrivit programului anuntat de Guvern, cu 22,75%”, se arata intr-un comunicat al companiei de consultanta.

Conform prevederilor legale actuale, angajatorii din mediul privat nu pot fi obligati sa modifice nivelurile salariale, decat pentru salariatii platiti la nivelul salariului minim pe economie, contractele de munca fiind intelegeri private, iar statul nu poate impune modificarea acestora fara acordul partilor.

„Poate ca cei mai multi dintre angajatori vor intelege sa acopere acest cost suplimentar care va reveni angajatilor, prin cresterea salariilor, insa nu este obligatoriu ca acest lucru sa se intample in toate cazurile. Astfel, pot aparea situatii in care angajatii vor avea un salariu net mai mic decat in prezent cu circa 22%. Pe de alta parte, aceste efecte vor fi partial contrabalansate de reducerea impozitului pe venit, de la 16% la 10%”, a declarat Mihaela Mitroi, liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania.

Aparent, masura este benefica angajatorului, pentru ca sarcina fiscala pe salarii scade. Insa, in actualul context in care tensiunile pe piata muncii sunt in crestere si tot mai multi angajatori se plang de probleme cu forta de munca, acestia s-ar putea simti presati ca, pentru mentinerea angajatilor, sa le majoreze salariile.

Pentru acelasi salariu net, creste contributia platita de angajator la stat

Insa, in cazul in care angajatorul decide sa mareasca salariul brut, astfel incat angajatul sa primeasca aceiasi bani “in mana”, plateste mai mult la stat decat in prezent (angajat plus angajator) Concret, pentru un salariu brut de 1.500 de lei, in prezent angajatorul plateste la stat 592 de lei (39,5%, contributie cumulata angajat plus angajator). In cazul in care majoreaza brutul cu 22,75% (procent mentionat de PwC pentru ca netul sa ramana neschimbat), plateste la stat 644 de lei (35% din 1.841 lei, brutul rezultat in urma majorarii).

Pe de alta parte, specialistii PwC spun ca, daca adopta aceasta masura, Romania ar deveni singura tara din Uniunea Europeana care lasa contributiile sociale exclusiv in sarcina angajatilor.

In medie, la nivel european, contributiile angajatorilor sunt mai mari decat cele ale angajatilor. Potrivit calculelor PwC, media contributiilor sociale suportate de angajator in statele UE este de 23,57%, pe cand media contributiilor angajatilor este de doar 13,35%. Iata deci ca Executivul doreste sa creasca nivelul contributiei angajatilor in Romania la aproape de 3 ori media europeana si sa elimine contributia angajatorului.

