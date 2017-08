WALL-STREET.ro a contactat Ministerele de Justitie din Serbia dar si din Romania pentru a afla care este stadiul extradarii inculpatului Sebastian Ghita, urmarit in multiple dosare penale. “Decizia Curtii Supreme din Belgrad nu a fost trimisa inca catre Ministerul Justitiei”, puncteaza, printre altele, oficialii tarii vecine.

“Ministerul de Justitie a primit cererea de extradare a lui Sebastian Ghita de la Ministerul roman. In ceea ce priveste procedurile noastre, am trimis cererea catre Curtea Suprema de Justitie din Belgrad, care trebuie sa ia o decizie daca toate conditiile sunt indeplinite pe marginea cererii de extradare”, spun, pentru wall-street.ro, reprezentantii Ministerului de Justitie din Belgrad.

Pana in prezent, Ministerul de Justitie din tara vecina nu a primit decizia curtii si, spun oficiali ai Ministerului, nu exista un termen limita in care autoritatile sarbe trebuie sa incheie procesul de extradare.

“Atunci cand Ministerul sarb primeste decizia Curtii, Ministerul de Justitie va anunta decizia finala”.

“Comunicare foarte buna” intre institutii

In ceea ce priveste comunicarea dintre autoritatile romane si sarbe, autoritatile vecine subliniaza ca acestea sunt “foarte bune si nu exista sincope. De ce spunem acest lucru? Deoarece, conform legilor noastre si Tratatele de Extradare Europene, tara care a primit cererea de extradare de la o alta tara, nu este obligata sa ofere amanunte privind etapele intermediare ale acestui proces. Trebuie doar sa trimitem informatii privind decizia finala”.

De partea cealalta, autoritatile romane au declarat, pentru wall-street.ro, ca au mainile legate in ceea ce priveste procedura de extradare a inculpatului Sebastian Ghita, acesta fiind ultima oara vazut la o piscina dintr-un hotel de lux din Belgrad, relaxandu-se.

“Dupa transmiterea cererii de extradare, Ministerul Justitiei nu a fost informat de catre Ministerul Justitiei al Republicii Serbia cu privire la stadiul procedurii de extradare si nici cu privire la un termen limita pentru finalizarea procedurii de extradare. Solutionarea cererii de extradare privindu-l pe numitul Ghita Sebastian Aurelian este supusa exclusiv legislatiei nationale a Republicii Serbia, prin aceasta intelegand inclusiv procedura, durata de solutionare a cauzei si termenele”, spun reprezentanti ai Ministerului Justitiei din Romania.



In ceea ce priveste locatia exacta a lui Ghita si maniera in care se implica Ministerul Justitiei din Romania, institutia precizeaza ca “nu detinem informatii cu privire la locatia exacta in care se afla invinuitul”.



Sursa foto: Cotidianul.ro