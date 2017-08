Guvernul Tudose a pus pe jar mediul de afaceri cu serie de masuri fiscale contradictorii si controversate. Costul acestei instabilitati ar putea fi unul urias, stirbind capitalul de imagine castigat in ultimii ani. Continuam seria articolelor cu romani de succes stabiliti peste hotare, pentru a afla cum se vad lucrurile in tara.

Daniel Farmache, un tanar bancher de investitii in Londra si fostul sef de cabinet al ministrului tehnocrat al muncii, Dragos Pislaru, spune ca recentele masuri fiscale controversate arunca o doza de ingrijorare asupra Romaniei.

“Nu exista solutii rapide, miraculoase, iar orice schimbare trebuie precedata de analize aprofundate si de consultari extensive cu partile afectate”, a declarat acesta pentru wall-street.ro.

Efectele acestei instabilitati s-ar putea vedea la nivelul increderii in faptul ca Romania s-a maturizat semnificativ si este un pol de stabilitate in regiune.

„Ne-ar putea costa capitalul de imagine pe care cresterea economica solida, macrostabilitatea si lupta anti-coruptie ni-l adusesera in ultimii ani. Pentru partenerii si investitorii straini, acestea devenisera avantaje competitive al Romaniei in raport cu tarile vecine. Pentru cetatenii Romaniei, devenisera un motiv in plus pentru a se intoarce acasa sau pentru a nu mai pleca din ea”, a explicat Daniel Farmache.

In aceasta perioada, investitorii straini incearca sa determine gradul de risc al Romaniei. Unii intreaba despre planurile pentru companiile de stat, potentiali listari pe bursa. Altii vor sa afle detalii despre lupta anti-coruptie sau despre calitatea infrastructurii si politica energetica. Ce li se raspunde?

„Legat de companiile de stat, ca avem o importanta lege, Legea 111/2016, care marcheaza un progres in guvernanta corporativa, dar a carei implementare nu si-a atins maximul. Despre lupta anti-coruptie, ca am avut progrese remarcabile, insa ca recunoastem presiuni pentru incetinirea acesteia. Cat despre infrastructura, ne lipseste vointa politica si cunostintele de project management, dar ca ar avea un imens efect pozitiv”, a explicat Daniel.

In acest moment, in opinia sa, cele mai mari avantaje ale tarii noastre sunt legate de cresterea economica de top, stabilitatea macroeconomica buna si o datorie publica sub control.

“In plus, Romania a avut crestere economica de top in UE si o macrostabilitate relativ buna, cu o datorie publica sub control. Somajul este la un nivel acceptabil, fondurile europene abia asteapta sa fie atrase. Masurile anti-coruptie au ridicat mult usurinta de a face business in Romania. Nu in ultimul rand, inca suntem un pol de stabilitate in regiune, cu un puternic sentiment pro-UE si o puternica sustinere NATO”, sustine tanarul bancher.

Insa, sunt si motive de ingrijorare privind tara noastra – inca nu s-au manifestat efectele masurilor luate in ultimele 7 luni.

Matematica constrangerilor bugetare este simpla: nu poti creste salarii si pensii fara sa cresti taxele, fara sa scazi investitiile publice si fara sa depasesti pragul de 3% de deficit bugetar in acelasi timp. Daniel Farmache

„Cel putin unul dintre aceste elemente ale ecuatiei va fi sacrificat. Acum vedem presiune pe politica fiscala. Insa scaderea investitiilor publice poate trece mai usor pe sub radar deoarece oamenii si investitorii nu se simt direct vizati, precum in cazul masurilor fiscale”, a conchis Daniel Farmache.

