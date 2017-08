Un simplu calcul rastoarna "teoria" Liei Olguta Vasilescu privind falimentul tarii. Asadar, salariul lui Mark Zuckerberg este de 1 dolar pe an, iar veniturile sale vin din valoarea actiunilor si dividendelor, care nu intra in baza de calcul a indemnizatiei de paternitate. Asta inseamna ca daca Mark Zuckerberg era roman, ar fi trebuie sa plateasca contributii echivalentele celor pe salariul minim pe economie, adica 1.610 dolari pe an, in timp ce indemnizatia pentru concediul de paternitate de doua luni ar fi fost 14 centi.

"O suma care nu ar fi falimentat cu siguranta statul roman, asa cum sustinea doamna ministru. Mesajul ei este insa doar o manipulare tipica PSD, menita sa justifice decizia de a plafona indemnizatiile de crestere a copiilor, facand trimitere la veniturile mari ale fondatorului Facebook", arata reprezentantii ONG-ului PACT, cei care au facut acest calcul.

Mai mult, PACT ii solicita Liei Olguta Vasilescu scuze publice pentru lansarea "acestei informatii gresite in mod intentionat". "Dezinfomarea cu buna stiinta este un comportament condamnabil pentru orice demnitar public", sustin membrii PACT.

La inceputul lunii august, Guvernul a adoptat o OUG prin care indemnizatia de crestere a copilului este plafonata la suma de 8.500 lei, incepand cu luna septembrie. Conform noii prevederi, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va stabili ca si pana acum, repectiv la 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, cu mentinerea cuantumului minim actual de 85 % din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata, insa cu limitarea la un nivel maxim de 8.500 lei.

