In campania electorala pentru Primaria Sectorului 2, Mugur Toader promitea un amplu program de reabilitare termica, faptul ca va implementa surse de energie regenerabila, va majora bursele scolare, va construi parcari inteligente si crese. Am vrut sa vedem in ce stadiu se afla promisiunile lui Mugur Toader, cate dintre obiectivele enumerate in campanie au fost atinse si ce bugete au inghitit. O campanie wall-street.ro, #sublupa.

WALL-STREET.ro continua campania #sublupa prin care analizam felul in care autoritatile din Romania isi fac treaba pentru care au fost pusi in functii de cetateni. Va invitam sa semnalati orice nereguli sau inadvertente in raspunsurile oferite de Mugur Toader.

Obiectivele pe care Mugur Toader si-a propus sa le atinga in acest mandat sunt: reabilitarea termica a blocurilor si caselor, taxa zero la gunoi, implementarea de surse de energie regenerabila, constructia unui proiect ANL pentru tineri si medici rezidenti, constructia de parcari, majorarea burselor scolare, constructia a trei crese si initierea Planului Urbanistic Zonal Floreasca.

Am intrebat Primaria Sectorului 2 in ce stadiu de realizare se afla proiectele ui Mugur Toader, cand se vor finaliza si ce buget a fost alocat fiecaruia. Pentru acest aspect din urma nu am primit raspuns la fiecare obiectiv in parte, insa va invitam mai jos sa analizati raspunsurile Primariei Sectorului 2 si, de asemenea, sa semnalati orice nereguli si inadvertente.

1. Reabilitarea termica

Primaria Sectorului 2 isi propunea, la inceputul mandatului lui Toader, sa finalizeze programul de reabilitare termica la blocurile cu locuinte si sa il extinda la case.

Astfel, programul de reabilitare cuprinde 1.118 blocuri si are un buget alocat de 1.246.245 mii lei. Pana la aceasta data au fost reabilitate si receptionate 437 de blocuri, alte 284 de blocuri sunt finalizate si in curs de receptie, iar restul de 397 urmand a fi terminate si receptionate pana la finele acestui an.

Tot pana la finalul anului se vor demara procedurile de achizitie publica de servicii de expertizare tehnica si audit energetic pentru un lot de 200 blocuri noi.

2. Taxa zero la gunoi

Obiectivul lui Toader in politica salubrizarii se refera la anularea contractelor dintre operatorii de salubritate si cetateni si introducerea unei taxe de ecologizare platita direct la primarie.

In prezent, in sectorul 2 nu exista o taxa de salubrizare. Exista un tarif incasat de catre operatorii de salubritate prin contractele incheiate direct cu clientii, persoane fizice sau juridice. Pentru persoanele fizice tariful este 7,11 lei/persoana/luna fara TVA si nu a mai fost modificat de 10 ani.

Primaria Sectorului 2 ia in calcul schimbarea acestei stari de fapt prin desfiintarea contractelor intre operatori si clienti si introducerea unei taxe de salubrizare (ecologizare) care va fi platita la sectorul 2.

Avantajele introducerii acestei taxe sunt: eliminarea operatorilor pirati de pe piata, controlul Primariei Sectorului 2 asupra sumelor colectate si a persoanelor care platesc, precum si platirea operatiilor de sortare pentru diferite actiuni de salubrizare, se arata in raspunsul oferit de autoritati.

3. Implementarea surselor de energie regenerabila - panouri solare si fotovoltaice

Am intrebat Primaria Sectorului 2 cate astfel de panouri solare si fotovoltaice au implementat si care a fost bugetul alocat acestui obiectiv. Raspunsul autoritartilor s-a rezumat la locatiile modernizate - au fost montate sisteme moderne la centre sociale Speranta, Ciresarii, Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 2, Luminita, Casa din Vis si la Gradinita numarul 277 - insa nicio vorba despre cati bani au fost alocati.

La toate cele 6 imobile Primaria Sectorului 2 a montat pompe de caldura aer - apa, colectori solari care realizeaza o economie de 85% din energia consumata pentru prepararea apei calde, pompe de recirculatie pentru instalatia de incalzire, pompe de injectie, vase de expansiune de diferite capacitati, boiler si vase de stocare a apei calde.

De asemenea, Liceul Teoretic C.A. Rosetti a beneficiat de o instalatie de produs curent electric cu ajutorul panourilor fotovoltaice in cadrul unui proiect cu finantare europeana. "Aceasta instalatie acopera, partial, consumul propriu al liceului. Utilizarea celor 130 de panouri solare - cu o putere totala de 30 Kw si a 120 de acumulatori ce pot stoca o energie maxima de 120 kwh-, in producerea de energie termica pentru incalzire reduce cu 30% energia consumata pentru producerea agentului termic pentru sala de sport", se arata in comunicarea primariei.

Primaria Sectorului 2 mai are in plan accesarea de fonduri europene pentru implementarea surselor de energie regenerabila pentru urmatoarele institutii, insa nu precizeaza cand se va realiza proiectul, nici ce suma are in plan sa obtina:

Scoala numarul 64 “Ferdinand”

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”

Liceul Tehnologic „Ion I. C. Bratianu” si a caminului aferent

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”

Colegiul Economic „A.D. Xenopol”

Directia Publica de Evidenta Persoane si Stare Civila a Primariei Sectorului 2

4. Proiect ANL destinat tinerilor si medicilor rezidenti

Mugur Toader a promis ca va realiza in timpul mandatului sau un proiect de locuinte de tip ANL, destinat tinerilor si medicilor rezidenti. La un an de la castigarea alegerilor, Primaria Sectorului 2 afirma ca “are in vedere realizarea a doua proiecte destinate constructiei de locuinte”, in strada Fabrica de Glucoza nr. 2 – 4 si in strada Aurului numarul 10.

In ce stadiu se afla cele doua proiecte? Pentru locuintele din Fabrica de Glucoza, primaria “a reanalizat documentatia in vederea stabilirii modalitatii de aliniere la noile norme arhitectural-urbanistice in vigoare, precum si la micsorarea suprafetei de teren in discutie de la 45.000 mp la 40.000 mp. In acest sens, s-a emis o nota de fundamentare care a reprezentat baza aprobarii Hotararii Consiliului Local Sector 2 nr. 169/03.10.2016. S-au realizat toate demersurile necesare catre PMB, concretizate prin aprobarea HCGMB nr. 388/24.11.2016.

Elementele mai sus mentionate au fost etapele pregatitoare in vederea inaintarii catre Guvernul Romaniei a proiectului de modificare a H.G.R. numarul 699/2015 prin care s-a solicitat Guvernului Romaniei trecerea unei parti din imobilul situat in Bucuresti, Str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, Sector 2, aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al Municipiului Bucuresti. Pe terenul respectiv se are in vedere realizarea de locuinte, dotari si utilitati publice aferente, prin programe derulate de Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti si Agentia Nationala pentru Locuinte, prin parteneriat public-privat, prin credite-bancare sau orice alte programe de finantare derulate in baza legii, precum si pentru refacerea documentatiei de urbanism, actualizarea S.F.-ului pentru construirea si viabilizarea terenului.

Pentru cele 48 de unitati locative din strada Aurului, nr. 10 a fost emis deja Certificatul de Urbanism si urmeaza realizarea documentatiilor necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

Pentru locuintele medicilor rezidenti, Primaria Sectorului 2 in colaborare cu Agentia Nationala pentru Locuinte a finalizat lucrarile de construire a cinci tronsoane de blocuri noi cu un total de 140 de apartamente ridicate langa Spitalul Colentina, insa despre bugetul alocat de Primarie sau cand si cui vor fi date in folosinta aceste imobile, Primaria nu a oferit niciun raspuns.

5. Constructia de parcari

Una dintre cele mai grave probleme ale Capitalei, lipsa parcarilor, nu a ramas neatinsa de Mugur Toader in campania electorala, primarul promitand constructia de parcari inteligente, de tip park & ride sau supraetajate.

Am intrebat Primaria Sectorului 2 despre constructia parcarilor tip park & ride, 3 la numar, in zonele Cora Pantelimon, Soseaua Petricani (la intrarea A3) si in Colentina.

Am aflat ca de constructia parcarii din zona Cora – Pantelimon se ocupa Primaria Municipiului Bucuresti, care inca nu a dat curs solicitarii noastre, iar despre celelalte doua constructii – din Soseaua Petricani si Colentina, Primaria Sectorului 2 nu a oferit niciun raspuns.

Constructia parcarii supraetajate din strada Ziduri Mosi va fi mutata in alta zona deoarece pe amplasamentul respectiv se afla o conducta de mare dimensiuni ce apartine S.C. Apa Nova S.A, insa in ce zona va fi mutata, cand se va finaliza constructia si ce buget a fost alocat acestui proiect nu se mentioneaza in raspunsul autoritatilor.

O alta parcare din sectorul 2 – parcarea subterana de pe strada Gheorghe Stanescu, ce va cuprinde 168 de locuri - va fi realizata tot de Primaria Municipiului Bucuresti si se afla in stadiul de obtinere a autorizatiei de construire.

Un alt proiect pe care primarul Sectorului 2 il promitea in campania electorala era strapungerea str. Electronicii - str. Ziduri Mosi si reconfigurare carosabilului din zona Ziduri Mosi. “ Lucrarea este executata de catre Administratia Domeniului a Primariei Municipiului Bucuresti si se afla in stadiul de contractare a proiectului tehnic de executie si a fazei de constructii montaj. Bugetul alocat acestei investitii este de 1.706.480 lei”, se arata in comunicarea primariei.

6. Majorarea burselor scolare

Primaria Sectorului 2 a decis majorarea plafonului mediilor pentru care se acorda bursele si a cuantumului acestora astfel:

Bursele de ajutor social au fost majorate la 250 lei/luna si sunt acordate pe toata perioada anului calendaristic elevilor orfani, bolnavi sau celor scolarizati intr-o alta localitate decat cea de resedinte si in care nu exista scoala, precum si eleviilor ale caror familii nu realizeaza un venit mediu lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net si nu detin terenuri agricole mai mari de 2 hectare, doar daca au nota 10 la purtare.

Bursele de merit se acorda doar pe perioada anului scolar si au fost majorate astfel: pentru cei cu medii cuprinse intre 8,5 – 8,88 suma de 200 lei/luna, 9 – 9,49 suma de 300 lei/ luna si 400 lei pe luna pentru cei cu medii mai mari de 9,5.

Primaria Sectorului 2 mai acorda burse de merit in valoare de 400 lei/luna elevilor care au obtinut locurile I, II, III la etapele judetene ale concursurilor nationale cultural - sportive, artistice, tehnico-stiintifice inscrise in lista stabilita de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Bursele de studiu au fost majorate la 400 lei/luna si sunt acordate pe perioada anului scolar elevilor din familii cu venit mediu lunar pe membru de familie cel mult egal cu salariul minim pe economie, calculat pe ultimele 3 luni si au minim media 7,00 si nota 10 la purtare.

Bursele de performanta au fost majorate la 500 lei/luna si se acorda elevilor care au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor sau ale concursurilor nationale cuprinse in lista stabilita de Ministerul Educatiei si Cercetarii, locurile I, II sau III la concursurile nationale cultural-sportive, artistice, tehnico-stiintifice de nivel national sau international din lista Ministerul Educatiei si Cercetarii sau care s-au calificat in loturile pentru competitiile nationale.

Primaria Sectorului 2 nu a oferit niciun raspuns privind numarul elevilor din sectorul 2 care beneficiaza de fiecare bursa in parte.

7. Constructia a trei crese cu o capacitate de 450 de locuri

Din cele trei crese promise de Mugur Toader in campanie electorala, doar pentru cea din Teiul Doamnei, nr.99 s-au efectual o serie de demersuri, ce au vizat:

preluarea spatiilor si a dotarilor existente in locatia transmisa spre administrare

identificarea eventualelor probleme privind obtinerea avizelor necesare (ISU, DSV)

efectuarea unei consultari de piata pentru identificarea solutiei tehnice in vederea obtinerii avizelor ISU

contractarea lucrarilor de proiectare si executie

Pentru celelalte doua crese reprezentantii DGASPC Sector 2 au evaluat alte locatii, in zona Pantelimon, insa care sunt zonele vizate si la ce suma s-ar ridica proiectele, Primaria Sectorului 2 nu a oferit niciun raspuns.

8. Reamenajarea Parcului Sticlariei

Pentru acest proiect Primaria Sectorului 2 spune ca a lansat oferta publica pentru executia studiului de fezabilitate a Parcului Sticlariei, document care va stabili si necesarul de fonduri care vor trebui alocate in vederea refacerii zonei verzi.

9. Initierea Planului Urbanistic Zonal Floreasca "Cartier tip gradina"

Reprezentatii Primariei Sectorului 2 au obtinut Certificatul de urbanism nr. 861 / 1516726 din 12.07.2017 emis de catre Primaria Municipiului Bucuresti, prin intermediul caruia se va realiza planificarea urbana de reglementare specifica si pentru Zona Floreasca „Cartier tip gradina”, aprox. 65 ha, reprezentand astfel partea componenta principala.

Cum ati caracteriza primul an si jumatate din mandatul de primar al lui Gabriel Mutu? Va invitam sa comentati.



Sursa foto: Primaria Sectorului 2