Cresterea taxelor este inevitabila in Romania, avand in vedere "promisiunile naucitoare" din programul de guvernare al PSD, sustine senatorul liberal Florin Citu. In opinia sa, in prezent, prin atacurile asupra bancilor si companiilor, se cauta sustinere din partea societatii pentru “supraimpozitarea romanilor care au avut succes in viata si a companiilor profitabile”.

Mai mult, Florin Citu este de parere ca nici dupa aplicarea supraaccizei la carburanti (anuntata deja de guvrnanti), sau suprataxarea sectorului financiar, nationalizezi Pilonul II de pensii sau supraimpozitezi companiilor de asigurari (aflate pe masa discutiilor), nu vor fi acoperite costurile promisiunilor din programul de guvernare, care cresc exponential de la un an la altul, si vor urma si alte decizii de acest gen.

Ce taxe ar putea creste?

El preconizeaza, in acest context, introducerea impozitarii progresive pe venit si profit, cu cota maxima de impozitare intre 35% si 45%, cresterea cotei contributiilor sociale pentru cei cu venituri mari de la 39,25% in prezent la 45% si cresterea cotei standard a TVA la 22%.

“Introducerea acestor taxe va fi precedata de atacuri din ce in ce mai dure impotriva romanilor care castiga mai multi bani. Vor urma atacuri impotriva supermarketurilor si a companiilor de succes in general. Toate aceste atacuri au un singur scop: PSD si Dragnea vor sa-si asigure sustinerea societatii pentru supraimpozitarea romanilor care au avut succes in viata si a companiilor profitabile”, scrie Citu pe contul sau de Facebook.

Potrivit acestuia, asa a inceput demonizarea unor sectoare din economie, ca astfel taxarea companiilor si a angajatilor din aceste sectoare sa para un lucru firesc pentru toata lumea.

“Bancile nu platesc impozit pe profit, fura banii din tara etc., hai sa le taxam mai mult. Companiile petroliere isi permit sa faca preturile in functie de cerere si oferta, hai sa mai punem o supraacciza si sa crestem redeventele. Administratorii Pilonului II de pensii ne “fura”. Si mai sunt exemple”, mentioneaza Citu cateva din argumentele folosite de guvernanti pentru introducerea sau majorarea unor taxe.

De cand sunt constienti guvernantii ca nu au bani pentru promisiunile electorale?

De altfel, senatorul PNL reaminteste si intentia actualului partid de guvernamant de a amana, inca de la finalul anului trecut, reducerea TVA de la 20% la 19%, eliminarea taxei pe constructii speciale si a supraaccizei pentru combustibil, care au intrat in vigoare la inceputul acestui an. “Stiau foarte bine ca au nevoie de bani pentru a sustine promisiunile electorale. Promisiuni care doar cheltuiesc bani din buget si nu aduc nimic in economie. Presiunea societatii a fost asa de mare ca au renuntat. Doar pe moment. Totusi, au eliminat imediat plafonul pentru plata contributiilor pentru cei cu salarii mai mari si au taiat investitiile”, mentioneaza Florin Citu.

Ulterior, au mai fost catva incercari, precum taxa pe cifra de afaceri sau taxa de solidaritate, care au fost trecute la “discutate si uitate” tot la presiunea societatii.

Dar, pentru ca “este foame de bani la Guvern”, este clar ca urmeaza cresteri de taxe, puncteaza Florin Citu.

Insa nu doar majorarea in sine a taxelor reprezinta un pericol pentru Romania. “Acest atac impotriva sectorului privat si al romanilor care au reusit in viata va tine Romania la coada Europei generatii intregi”, mai spune senatorul liberal.

Sursa foto: Agerpres foto