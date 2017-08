Supraacciza la carburanti rezolva doua probleme majore ale Romaniei: traficul de cosmar (pentru ca multi romani nu isi vor mai permite sa mearga cu masina) si veniturile slabe la bugetul de stat (in cazul in care scaderea consumului nu va anihila efectul majorarii taxei). In acest caz, de ce se codeste premierul Mihai Tudose sa admita ca noua taxa va fi adoptata in cateva zile? Poate pentru ca scumpirea carburantilor a dus, de fiecare data, fara exceptie, la majorari de preturi in lant?

Premierul Tudose anunta, la finalul sptamanii trecute, ca supraacciza va fi implementata “in toamna aceasta” mizand pe faptul ca multi dintre noi refuza sa accepte ca a trecut vara si vor percepe amenintarea ca fiind mai indepartata decat este in realitate: 1 septembrie este peste 4 zile!!!

Aceasta este data propusa spre implementare in proiectul de Ordonanta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si inca nemodificat. De altfel, si premierul ne ruga, la finalul saptamanii trecute, sa mai avem rabdare o saptamana pana sa aflam nivelul noilor taxe. Asta inseamna ca saptamana aceasta vom afla, cel mai probabil in sedinta de Guvern in care actul normativ va fi aprobat.

Dar de ce un asa mister? In nota de fundamentare a actului normativ se precizeaza foarte clar ca “se propune revenirea, pentru benzina si motorina, la nivelurile accizelor practicate in anul 2016 (inainte de eliminarea supraaccizei de 7 eurocenti pe litru-n.r.)”. Totodata, documentul precizeaza in clar nivelul noilor taxe: benzina cu plumb - 3.022,43 lei/tona, respectiv 2.327,27 lei/1.000 de litri; benzina fara plumb - 2.643,39 lei/tona, respectiv 2.035,40 lei/1.000 de litri; motorina - 2.245,11 lei/tona, respectiv 1.897,08 lei/1.000 de litri.

Ce s-a intamplat dupa eliminarea supraaccizei, la 1 ianuarie 2017?

In schimb, seful Executivului continua sa foloseasca aceeasi scuza in privinta taxarii carburantilor, aceea ca preturile la pompa nu au scazut dupa eliminarea supraaccizei la 1 ianuarie 2017.

“Atunci cand ea a fost scoasa, odata cu celebra taxa de stalp, la pompa nu s-a vazut nicio imbunatatire, iar atunci a fost scoasa pentru a usura povara fiscala pe cetateni. Daca tot nu s-a usurat, sa o punem la loc, macar din banii aia poate mai facem un spital, ca nu am scos-o ca sa se imbogateasca distribuitorii", a declarat premierul.

Cu toate acestea, datele publicte de portalul energy.eu, care monitorizeaza preturile carburantilor in toate cele 28 de state membre UE, arata contrariul. La doar o luna dupa eliminarea accizei suplimentare, pretul mediu al unui litru de benzina din cel mai ieftin sortiment (cifra octanica 95) era, in Romnaia, de 4,9 lei, echivalent cu 1,086 euro. Cu pretul respectiv, Romania se plasa pe locul al treilea in topul celor mai mici preturi ale benzinei din UE, dupa Bulgaria (1,015 euro) si Polonia (1,032 euro). La finalul anului trecut, un litru din acelasi sortiment costa 5,09 lei, echivalent cu 1,122 euro, pret cu care Romania se plasa pe locul al saselea al celor mai mici preturi in UE, dupa Bulgaria (1,017 euro), Polonia (1,024 euro), Lituania (1,073 euro), Estonia (1,103 euro) si Letonia (1,104 euro).

In prezent, Romania este tot pe locul trei la pretul benzinei, cu 4,66 lei/litru (1,011 euro/litru) dupa Letonia si Polonia, pret chiar mai scazut decat cel de la finalul lunii ianuarie, si cu aproape 50 de bani/litru sub cel din decembrie 2016, mai reiese din datele publicate pe portalul citat.

De data aceasta, premierul a uitat sa aminteasca de garantiile ca preturile nu vor cres la pompa! Poate pentru ca nici el nu le mai crede?

Sursa foto: Agerpres foto