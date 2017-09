Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer confirma: nu sunt bani pentru programul Start-up Nation, cel putin pana la rectificarea bugetara. Si nici atunci nu vor fi toti, ci doar, spera ministrul, 500 de milioane de lei. In aceste conditii, din banii obtinuti la prima rectificare vor fi finantate proiectele pe baza de cereri de plata sau de rambursare. Proiectele in care s-a optat pe finantarea prin credite punte vor putea demara pe banii obtinuti de la banca urmand ca finatarea de la stat sa vina cel mai devreme la urmatoarea rectificare.

“Ministrul Finantelor ne-a asigurat ca, la rectificare, creditele de angajament vor fi transformate in credite bugetare. Nu stiu daca toata suma. Noi am cerut 1,2 miliarde de lei, dar la prima rectificare probabil vom primi 500 de milioane de lei. (…) Cei care au optat pentru credite punte pot incepe afacrere, ceilalti trebuie sa astepte rectificarea. Depinde de premierul Mihai Tudose. Insa avem cele 500 de milioane de lei pentru proiecte cu fonduri europene, iar pe acestea putem incepe platile imediat ce avem semnate acordurile”, a explicat Laufer in cadrul unei conferinte de presa.

Ministrul sustine, astfel, ca aproximativ jumatate din proiectele admise, si ca numar si ca valoare, sunt pe credite punte si vor fi amanate la plata pentru ce-a de-a doua rectificare bugetara.

Pentru celelalte, Laufer spune ca, in cazul in care rectificarea bugetara va fi aprobata pana pe data de 15 octombrie, nu vor fi probleme de finantare. El exclude posibilitatea sa nu primeasca banii la rectificare.

Insa, in cazul proiectelor pe credite-punte ministrul adminte faptul ca finantarea ar putea fi amanata chiar pana in 2018, dar solicitantii pot demara afacerea pe baza creditului obtinut de la banca partenera in program. Creditul respectiv, insa, este purtator de dobanda (care este cheltuiala eligibila) si comisioane, pe care le suporta clientul.

Conform datelor prezentate de ministrul pentru Mediul de Afaceri, in cadrul programului au fost depuse 19.296 de proiecte, dintre care au fost verificate 4.424 si 3.330 admise.

In urma cu doua zile, fostul ministru de resort si initiatorul programului Start-up Nation, Florin Juanu, se declara ingrijorat de faptul ca, in absenta rectificarii bugetare, nu vor exista banii necesari pentru finantarea proiectelor admise in cadrul programului.