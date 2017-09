Cine nu e cu noi e impotriva noastra! Asa am putea interpreta avertismentul premierului Mihai Tudose la adresa Fondului Monetar International, institutie acuzata ca “a gresit” previziunile de crestere economica pentru tara noastra si amenintata cu incetarea "interactiunii".. Dar cine e cu noi (cu guvernantii) in aceasta disputa? Cine sunt cei care au putut sa prevada “miracolul” guvernarii PSD? Nimeni? Mai mult, se pare ca insusi Executivul s-a autosabotat, cu o estimare de crestere economica sub realizari!

Nici macar Banca Mondiala, careia premierul declara ca nu are nimic sa ii reproseze, nu a anticipat corect evolutia fabuloasa a economiei romanesti. In cele mai recente prognoze, publicate in iunie 2017, institutia anticipa pentru Romania o crestere economica de 4,3% in acest an, sub previziunea de 5,2% pe care Guvernul a fundamentat bugetul pe anul 2017, si mult sub “realizarile marete” certificate de Statistica (5,8% cresterea PIB in semestrul doi).

Pentru 2018 si 2019, estimarea referitoare la avansul eeconomiei Romaniei a fost majorata cu 0,3 puncte, la 3,7%, respectiv 3,5%.

In ianuarie, Banca Mondiala anticipa ca economia Romaniei va avansa in acest an cu 3,7%.

"Contributia relaxarii fiscale la cresterea economica va scadea, dar aceasta va pune presiune pe deficitul public si cel extern", se arata in raportul institutiei financiare.

Comisia Europeana, revizuire in scadere

Totodata, premierul nu a avut nicio obiectie cu privire la prognozele Comisiei Europene, care, contrar celorlalte institutii, si-a inrautatit prognoza de crestere economica pentru Romania in cel mai recent raport, de la 4,4% in februarie la 4,3% in luna mai.

De asemenea, si estimarea deficitului bugetar este ceva mai buna: 3,5% din PIB in anul 2017, fata de 3,6% in prognoza emisa in februarie, dar oricum peste limita de 3% peste care Uniunea Europeana poate declansa procedura de deficit excesiv (aceeasi asumata si de Guvern).

Pe de alta parte, in 2018, deficitul ar urma sa se adanceasca la 3,7% din PIB, din cauza legii unitare de salarizare a bugetarilor, mai spune Comisia Europeana.

La randul ei, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a imbunatatit in luna mai, estimarea referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2017 cu 0,3 puncte procentuale, insa doar la 4%. Pentru 2018, institutia anticipeaza un avans de 3,5% pentru economia romaneasca.

FMI, printre cei mai optimisti

Asadar, Fondul Monetar International se afla printre cei mai optimisti dupa ce a decis, in aprilie, sa imbunatateasca prognoza de crestere economica a Romaniei din acest an, de la 3,8% in toamna trecuta la 4,2%. E adevarat, insa, cifra este cu mult sub estimarile Guvernului de la Bucuresti.

Nu mai vorbim de faptul ca si Comisia Nationala de Prognoza (CNP), aflata in subordinea Ministerului Finantelor Publice, este, in acest moment depasita de evenimente.

Institutia a revizuit, in ianuarie, inainte de termen, prognoza de crestere economica pentru acest an de la 4,3% toamna trecuta la 5,2%, similar� cu cea prev� zut� în proiectul de buget pe 2017.

Pentru 2018, prognoza a fost revizuita de la 4,5% la 5,5%, pentru 2019 de la 4,7% la 5,7% � i pentru 2020 de la 4,2% la 5,7%.

Daca luam in calcul si prognozele bancilor si institutiilor financiare locale, rezultatul este acelasi. Ceea ce spune multe despre credibilitatea actualei coalitii de guvernare. Dar...s-a stabilit deja ca bancile sunt “inamicul poporului”, desi pe cale de reabilitare...am aflat recent.

Sursa foto: Agerpres foto