Am analizat mai multe promisiuni de-ale Gabrielei Firea, solicitand raspunsuri de la Primarie. Acestea au venit cu o intarziere de circa 10 zile – vezi concluziile, pe scurt, la finalul articolului.

Promisiune: "Pentru parcarile publice de suprafata va fi introdus sistemul de taxare automata, cu plata online sau prin sms".

Raspuns: Sistemul este in curs de implementare. Parcarile publice de suprafata sunt amenajate, urmeaza doar sa fie introdus sistemul de taxare automata.

In prezent, Administratia Strazilor are in derulare procedurile pentru implementarea unui program-pilot prin care sa fie testate mai multe sisteme de parcare, in urma caruia se va decide care este cel mai potrivit pentru Bucuresti.

Promisiune: "Inceperea unui amplu program, impreuna cu primariile de sector, de amenajare si construire de locuri de parcare de resedinta, astfel incat sa fie descongestionate arterele de circulatie. Va fi continuat proiectul parcarilor de tip Park&Ride, amplasate la toate portile de intrare in oras, unde cei care fac naveta in Bucuresti sa-si poata lasa autoturismele pe timpul zilei, avand la dispozitie mijloace de transport in comun (ideal metroul)".

Am intrebat PMB cate astfel de parcari de resedinta au fost construite din iunie 2016 pana in august 2017, si cate parcari de tip Park & Ride?

Raspuns: In ceea ce priveste numarul de locuri de parcare amenajate de primariile de sector nu exista o situatie centralizata la Primaria Capitalei, prin urmare va puteti adresa Primariilor de sector pentru aceste informatii.

Facem precizarea ca parcarile de tip Park&Ride se afla in stadiul intocmirii studiilor de fezabilitate.

I. Referitor la parcarea de tip Park&Ride – Cora Pantelimon s-a elaborat documentatia pentru PUZ si s-a ajustat proiectul de executie care era realizat.

Situatia proiectului de executie la aceasta data este urmatoarea:

In momentul de fata proiectul pentru infrastructura (fundatii) este complet, fiind inclus in autorizatia de construire modificata in luna aprilie a acestui an.

Proiectul de suprastructura este elaborat la faza PT in proportie de 90% urmand a fi finalizat imediat dupa obtinerea avizului Arhitectului Sef pentru faza PUZ.

Proiectele de instalatii si finisaje sunt in aceeasi situatie ca si cel de structura;

Proiectele pentru linie de tramvai, drumuri si reglementarea circulatie sunt gata integral.

Mentionam ca inceperea executiei la acest obiectiv poate fi demarata imediat ce se va obtine avizul final al Arhitectului Sef pentru faza PUZ, avand astfel certitudinea ca nu vor aparea modificari structurale care sa impuna modificarea proiectului de fundatii.

Executia partii de infrastructura a fost estimata la o durata de 2 – 3 luni dupa care se poate trece la realizarea structurii metalice de rezistenta si a celorlalte lucrari pentru realizarea cladirii PARK & RIDE.

Finalizarea executiei depinde de momentul in care se va putea da in lucru structura metalica si de termenul de realizare a acesteia, fiind vorba de cca. 1400 – 1500 t de confectie metalica.

II. Un alt proiect al Municipalitatii este Parcarea Subterana care va fi construita in zona Scolii Generale Nr 146 – Sos. Iancului

Este vorba despre realizarea unui parcaj subteran cu 3 niveluri si 171 locuri parcare amplasat sub terenul de sport al Scolii Gimnaziale nr. 146 - str. Ghe Stanescu.

In momentul de fata situatia proiectului este urmatoarea:

- Proiectul este elaborat in faza PT

- Pentru documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie mai sunt de obtinut 2 avize:

- In paralel a fost depusa documentatia cu noua solutie in vederea avizarii

Dupa obtinerea celor doua avize se va depune documentatia in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire la Primaria Sector 2.

In ceea ce priveste executia, aceasta poate incepe imediat ce se obtine autorizatia de construire din partea Sectorului 2 al municpiului Bucuresti.

Comentarii – Firea a promis in campanie parcari de tip Park & Ride la fiecare intrare in Bucuresti. In raspunsuri, a fost atinsa o singura parcare de acest tip.

Promisiune: "Incepand cu primavara anului 2017, va incepe constructia de parcari, astfel incat, in vara anului viitor, sa existe deja primele parcari finalizate”.

INTREBARE – Cate astfel de parcari au fost realizate?

Raspuns: In cursul lunii septembrie a anului trecut, in baza Studiilor de Fezabilitate receptionate si a Documentatiilor de avizare a lucrarilor de investitii, au fost aprobati in Consiliul General indicatorii tehnico-economici pentru Planul Integrat de Dezvoltare Urbana – „ZONA CENTRALA", care vizeaza amenajarea a 10 parcari subterane.



In bugetul pe anul in curs s-a prevazut suma de 11 milioane de lei pentru finalizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie aferente acestor parcari subterane.

In prezent PMB este in faza de obtinere avize pentru autorizarea executiei lucrarilor, ulterior urmand a fi demarate procedurile de achizitie publica de lucrari.

Reamintim ca, potrivit legislatiei in vigoare, orice proiect nou se realizeaza in etape, dupa studiile de fezabilitate urmeaza aprobarea in CGMB a indicatorilor tehnico-economici, licitatiile si in final semnarea contractelor de executie, iar din acest motiv nu au fost alocate toate fondurile necesare pentru finalizarea acestor obiective de investitii.

Promisiune: "Extinderea numarului de intersectii incluse in Sistemul de Management al Traficului din Bucuresti (SMTB)".

Intrebare – Cate intersectii au fost incluse in SMTB in ultimul an si doua luni?

Raspuns: In urma cu o luna a fost inaugurat noul centru de management al traficului situat in sediul Primariei Capitalei, unde sunt centralizate in timp real informatii din 215 intersectii. La preluarea mandatului Primarului General Gabriela Firea, doar aproximativ 100 de intersectii din cele semaforizate erau integrate intr-un sistem de management al traficului care era depasit ca uzura morala si fizica si nu putea sa faca fata sub nici o forma cerintelor. In acest moment avem un sistem care este adaptat noilor tehnologii.

Exista 280 de camere video amplasate in Capitala, atat in zona intersectiilor, cat si in principalele puncte strategice ale orasului, iar toate aceste informatii pot fi observate pe ecranele din Centrul management al Traficului.

Pana la sfarsitul anului vor mai fi racordate la acest sistem de management al traficului alte 60 de intersectii semaforizate, iar pana la mijlocul anului viitor se intentioneaza ca toate cele 450 de intersectii semaforizate sa fie integrate in acest sistem.



Prin activitatea noului centru de management fluidizarea traficului in Capitala poate creste cu 20-30%.



Promisiune: "Reconversia in hub-uri culturale a unor foste spatii industriale abandonate"

Raspuns: Acest proiect este unul care se va derula pe intreaga perioada a mandatului, termenul de un an pentru finalizarea unei astfel de investitii fiind nerezonabil.

in prezent se desfasoara prospectiuni pentru identificarea spatiilor care se preteaza la astfel de transformari si studierea regimului juridic, urmand ca in perioada urmatoare sa fie definitivata lista si demarate procedurile pentru intocmirea studiilor de fezabilitate si a documentatiilor de urbanism

Promisiune: "Acordarea de facilitati fiscale firmelor care fie organizeaza un transport special pentru angajatii proprii, fie le achita abonamente pentru transportul urban, pentru a evita folosirea masinii proprii si/sau ale firmei".

Intrebare – ce masuri concrete s-au luat in acest sens?

Raspuns: Primaria Capitalei nu poate acorda direct astfel de facilitati, insa poate face propuneri in acest sens catre legiuitor, ceea ce s-a si intamplat.

Promisiune: Desfiintarea constructiilor ilegale de pe spatiile verzi".

Intrebare - Cate constructii ilegale de acest fel au fost desfiintate/demolate?

Raspuns: In perioada 01.07.2016 – 31.08.2017, Primaria Municipiului Bucuresti, prin Directia Control, a desfasurat activitati de verificare a legalitatii amplasarii constructiilor si teraselor sezoniere edificate in parcurile administrate de Primaria Municipiului Bucuresti, in vederea identificarii edificarii ilegale a constructiilor cu caracter provizoriu pentru aducerea terenurilor la starea initiala si redarea spatiului verde, din parcurile Herastrau, Cismigiu si Carol.

In aceasta perioada au avut loc 28 de actiuni de desfiintare in baza Dispozitiilor Primarului General al Municipiului Bucuresti, fiind astfel desfiintate 24 de constructii tip chioscuri, mobilier urban, terase si 18 constructii tip instalatii agrement fiind redat spatiului verde teren in suprafata de 4300 mp.

De asemenea, in aceasta perioada au fost desfiintate un numar de 54 constructii ilegal edificate de pe domeniul public al Municipiului Bucuresti (trotuare, spatii verzi din jurul blocurilor), fiind redat spatiului verde, peste 4000 mp.

Tot in aceasta perioada, s-au facut constant verificari pe domeniul public in Centru Istoric, agentii comerciali fiind sanctionati pentru edificarea ilegala a teraselor si au fost desfiintate 8 terase cu mobilier de alimentatie publica.

Directia de Control va desfasura in continuare actiuni de verificare a tuturor amplasamentelor constructiilor cu caracter provizoriu din municipiul Bucuresti, si va lua masurile conform prevederilor legale in vederea asigurarii unui domeniu public curat si spatii verzi pentru cetatenii orasului.

Promisiune: Dezvoltarea de huburi antreprenoriale pentru tineri

Intrebare – Cate hub-uri antreprenoriale au fost generate, pentru tineri?

Raspuns: Prin proiectul de hotarare nr. 367/24.11.2016 a fost aprobata infiintarea unui incubator de afaceri prin participarea municipiului Bucuresti, in calitate de fondator, la finantarea si realizarea proiectului municipal de interes public „Bucuresti Start-Up”.

Acesta are ca scop crearea de noi locuri de munca, prin dezvoltarea unui mediu antreprenorial sustenabil pentru activitatea intreprinderilor mici si mijlocii nou infiintate si asigurarea unor facilitati comune. Proiectul va fi implementat imediat ce compania municipala pentru IT va deveni functionala.

Comentariu: Compania Municipala pentru IT este una dintre “faimoasele” firme infiintate de Firea in subordinea Primariei si carora urmareste sa le ofere contracte in mod direct, fara licitatii – deci complet lipsit de transparenta si contrar promisiunii initiale, de a ridica transparenta proiectelor PMB.

Promisiune: Amenajarea Hipodromului Bucuresti.

Raspuns: Principala piedica in calea dezvoltarii acestui proiect o reprezinta terenul pe care ar urma sa fie construit hipodromul.

PMB a demarat discutii cu reprezentantii MAPN pentru preluarea de catre Municipalitate a unor terenuri neutilizate care in prezent apartin unitatilor militare, in scopul demararii unor obiective de investitii diverse, cum ar fi ansambluri de locuinte, unitati de invatamant, camine de batrani etc.

Promisiune: Acordarea de reduceri in ceea ce priveste costurile chiriilor pentru studentii din universitatile de stat care nu au reusit sa obtina un loc in camin, dupa model irlandez.

Intrebare – In ce stadiu este acest proiect si ce reduceri primesc studentii, in acest sens?

Raspuns: Proiectul Parteneriat intre Generatii, aprobat prin hotararea nr. 344/15.11.2016 se afla in stadiul elaborarii metodologiei la Centrul de Tineret al Municipiului Bucuresti si se preconizeaza sa devina operational la inceperea anului universitar. Municipalitatea urmareste astfel demararea unui program pentru sprijinirea studentilor, a persoanelor varstnice singure si a copiilor ce provin din familii defavorizate din Capitala.

Studentii care vor fi inclusi in proiect vor beneficia de o bursa in valoare de 500 lei pe luna.

Promisiune: "In cadrul Politiei Locale a Municipiului Bucuresti va fi infiintat un departament de patrulare permanenta care, in colaborare cu politiile locale de sector, in baza unui plan comun de actiune, sa asigure supravegherea in zonele cu un inalt grad de insecuritate urbana".

Intrebari – In ce masura s-a realizat aceasta promisiune? A fost infiintat acest departament de patrulare? Cati oameni sunt angrenati in el?

Raspuns: In cadrul departamentului Ordine Publica, departament care este parte integranta a Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, planul de patrulare saptamanal se inchieie in baza acordului dintre Politia Locala a Municipiului Bucuresti si Politiile de Sector.

In baza acestui plan, echipe mixte patruleaza in zonele „rosii”, existand in permanenta un schimb de date si o centralizare a fenomenului cu care echipele se intalnesc. In baza acestora, se iau masuri specifice. Aceste activitati sunt asigurate de aproximativ 180 de angajati.

Promisiune: Construirea de gradinite cu program prelungit si renovarea spitalelor.

Intrebari – Cate gradinite au fost construite? Cate spitale au fost renovate?

Raspuns:

I. Gradinite:

In Bugetul pe 2017 al Municipiului Bucuresti sunt alocati 1,3 milioane de euro pentru finantarea studiilor de fezabilitate pentru modernizarea si extinderea unor unitati de invatamant din Capitala, obiectivul fiind ca in cel mai scurt timp sa nu se mai invete in 3 schimburi in nicio scoala din Bucuresti.

Total obiective: 42 de unitati de invatamant, dintre care 16 gradinite cu 4 sau 8 grupe, 10 afterschool, extinderea unui numar de 15 scoli foarte aglomerate si extinderea salii de sport din cadrul Scolii Centrale

Potrivit solicitarilor venite din partea sectoarelor, Primaria Capitalei va amenaja in regim de urgenta, pana la sfarsitul acestui an, gradinite si crese in imobile care vor fi inchiriate de pe piata libera, astfel incat sa se asigure o acoperire cat mai larga a solicitarilor de locuri in unitatile de invatamant prescolar;

II. SPITALE

1. Spitalul Metropolitan

In bugetul pe 2017 au fost cuprinse sumele necesare pentru intocmirea studiului de fezabilitate pentru construirea unui spital metropolitan ultramodern, conform standardelor europene.

Avantajul unui spital construit de la zero este ca toate circuitele medicale pot fi configurate cu respectarea stricta a normelor legale, ceea ce atrage dupa sine o calitate ridicata a actului medical. cu – Capacitate: aproximativ 2000 de paturi

- Investitie estimata: cca 300 milioane de euro.

- Noul spital va cuprinde sectii pentru care in Bucuresti se inregistreaza un deficit de paturi, respectiv oncologie, radioterapie, neurologie, terapie intensiva, recuperare medicala, mari arsi etc.

2. Anul acesta a fost inaugurat noul Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu", reusindu-se astfel deblocarea si finalizarea unui proiect care era pe punctul de a pierde finantarea europeana. Ambulatoriul Gomoiu a fost reabilitat, modernizat si echipat cu fonduri europene si cofinantare din partea Municipiului Bucuresti.

3. Spitalul Foisor

- Din cauza plecarii consultantului din proiect, care asigura si partea de asistenta tehnica, lucrarile nu au mai putut fi verificate si certificate, de aici rezultand conflicte intre executant si autoritatea contractanta.

- in acest an s-a deblocat situatia prin reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, angajarea unui alt consultant si formarea unui grup de lucru care a rezolvat toate conflictele.

- in acest moment se lucreaza la finisaje la corpul C+D, urmand ca in 60 de zile sa fie finalizat, dupa care vor incepe lucrarile la Corpul A si parcarea subterana.

-Termen de finalizare aprilie 2018

4. Spitalul Victor Gomoiu

- Proiectul a fost blocat de la sfarsitul anului 2015 din cauza neintelegerilor dintre constructor, consultant si autoritatea contractanta. Lucrarile au fost sistate in momentul in care constructia era efectuata in proportie de 85%, dar platita doar 40%

- in actualul mandat s-au deblocat lucrarile, exista consultant din nou in proiect, platile au fost efectuate doar pe real executat, comandandu-se in acest sens si o expertiza tehnico-economica extrajudiciara care a clarificat situatia.

- termen de finalizare, inclusiv dotarile necesare, martie 2018.

Intrebare - Cate fonduri europene a atras Primaria Bucuresti din iunie 2016 pana in prezent? (Firea spunea la inceputul mandatului ca se va deplasa la Bruxelles pentru a debloca fonduri)

Raspuns: De la preluarea mandatului, Primarul General Gabriela Firea, a avut o serie de intrevederi cu Comisarul European, Corina Cretu in vederea eficientizarii si extinderii procesului de absorbtie a fondurilor europene la nivelul Municipiului Bucuresti, reusind sa obtina sprijnul necesar pentru proiectele Municipiului Bucuresti.

In acest sens, reamintim ca Primaria Municipiului Bucuresti impreuna cu Consiliul Judetean-Ilfov au aprobat in luna martie 2017 Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 – Regiunea Bucuresti-Ilfov care include un numar mare de proiecte de dezvoltare care sprijina viziunea strategica si planificarea dezvoltarii urbane in contextul politicii Uniunii Europene de coeziune.

In acest sens, au fost constituite grupuri de lucru pentru pregatirea proiectelor, in principal cele ce pot fi finantate din fonduri europene nerambursabile. Astfel, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, regiunea Bucuresti-Ilfov poate beneficia de un buget de aproximativ 200 mil. Euro pentru sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon.

Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila fost lansat in luna iulie a acestui an, proiectele avand perioada de depunere pana in 20 martie 2018, cand speram sa avem pregatite aceste proiecte la nivel de studii de fezabilitate in urmatoarele domenii:

achizitionarea de echipamente pentru modernizarea transportului public de calatori (tramvaie, troleibuze, autobuze electrice);

modernizarea unor linii de tramvai si depouri;

construirea de parcari la intrarile in orase ( Park& Ride);

extinderea retelei de piste de biciclete.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila se poate consulta accesand link-ul http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH090_17.pdf

In plus regiunea Bucuresti-Ilfov poate beneficia de fonduri europene din Programul Operational Regional 2014-2020 si pentru axele prioritare 3.1B Reabilitare termica a cladirilor publice, 5.1. Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, 5.2 Realizarii de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului (Regenerare urbana), 10. Imbunatatirea infrastructurii educationale.

In prezent, documentatia tehnico-economica este analizata de catre grupurile de lucru urmand ca in urmatoarele luni sa fie imbunatatita conform legislatiei in vigoare.

PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA AFLATE IN DIFERITE STADII DE IMPLEMENTARE:

I. „Instalatia de tratare termica si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti

Municipalitatea a demarat proiectul „Instalatia de tratare termica si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti"

In cadrul Axei Prioritare a POIM, Primaria Municipiului Bucuresti a demarat proiectul „Instalatia de tratare termica si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti", asa-numitul 'incinerator', in valoare de 250 milioane de euro, din care 180 milioane de euro finantare nerambursabila. Se estimeaza ca instalatia va avea capacitatea de 350.000 t/an de deseuri, perioada de functionare de 8.000 ore/an si va produce aproximativ 124.400 MWh/an energie electrica si 335.000 MWh/an de energie termica, obtinandu-se astfel energie termica si electrica din surse regenerabile, contribuind la atingerea tintelor de reducere a deseurilor depozitate.

Municipalitatea a achizitionat servicii de consultanta in vederea elaborarii caietelor de sarcini pentru contractele de asistenta tehnica si asistenta pentru managementul de proiect. In prezent se deruleaza contractul de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului (se vor realiza Studiul de fezabilitate, Master planul, Studiul de oportunitate pentru concesionarea instalatiei, analiza institutionala si cererea de finantare". Consultantul Asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S pentru contractul de Asistenta Tehnica a predat Master Planul, acesta fiind analizat de Directia Utilitati Publice in vederea aprobarii de CGMB.

Totodata, s-a derulat procedura de licitatie, aflandu-se in in etapa anterioara incheierii contractul, pentru Managementul proiectului.

II. „ Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti”

In data de 21.12.2016, Municipiul Bucuresti a semnat contractul de finantare cu Ministerul Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, pentru implementarea proiectului „Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti”.

Valoarea proiectului pentru Etapa II de programare revizuita (2014-2020) este 325.337.174 euro, fara TVA.

Contracte de lucrari

1) In data de 22.06.2017, a fost semnat Contractul de lucrari pentru extinderea Statiei de Epurare Glina si construirea incineratorului de namol (CL 1), ce are ca scop asigurarea capacitatii integrale de epurare avansata a apelor uzate din aglomerarea Bucuresti, precum si asigurarea unei procesari superioare a namolului prin introducerea treptei finale de incinerare.

Valoarea contractului este de 505.965.000 lei, exclusiv TVA. A fost predat amplasamentul de catre Autoritatea Contractanta si Operatorul Apa Nova Bucuresti catre Antreprenor. Proiectului Tehnic se afla in prezent in faza de elaborare.

2) Contract de lucrari pentru construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol (CL 2), are ca scop reducerea infiltratiilor in canalizare provenite din panza freatica din malul drept al raului Dambovita, precum si reducerea descarcarii apelor nedorite din canalizare (apa din preaplinul lacurilor si dirijarea in albia amenajata a raului Dambovita).

Valoarea contractului semnat este de 80.264.154,63 lei (exclusiv TVA).

Data de finalizare a contractului este 16.05.2019. A fost aprobat proiectul tehnic preliminar pentru obiectele 4 Dren principal paralel cu colectorul A0 , respectiv 5 Conducta colectoare drenuri secundare, urmand ca Proiectul Tehnic sa fie avizat in Comisia Tehnica Apa Nova Bucuresti, respectiv Comisia Tehnica Economica din cadrul PMB.

3) Contract de lucrari pentru reabilitarea colectoarelor principale de canalizare A0 si B0 (CL 3) are ca scop reducerea infiltratiilor in colectoarele principale A0 si B0 provenite din panza freatica din malul drept si stang al raului Dambovita si consolidarea structurala si etansarea unor tronsoane slabite.

Valoarea contractului semnat este de 63.799.648,46 lei (fara TVA, inclusiv diverse si neprevazute).

Data de finalizare a contractului este 19.05.2018.

Au fost obtinute Autorizatii de Construire pentru tronsoanele care vor fi reabilitate prin metodele de torcretare, etansare rosturi si relining(17 autorizatii din cele 22 necesare). Au fost predate amplasamentele catre Antreprenor pentru un numar de 6 tronsoane. In prezent se lucreaza pe tronsoanele A04, A05, situate in zona Eroii Sanitari/Parc Izvor.

4) Contract de lucrari pentru reabilitarea Casetei si a sistemului sau principal de drenare pe partea stanga a Casetei (in sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan - CL 4) - urmareste reducerea infiltratiilor in CASETA amplasata sub albia amenajata a raului Dambovita pe sectorul mentionat, provenite din albia amenajata si din panza freatica, precum si consolidarea structurala si etansarea unor tronsoane slabite.

Valoarea estimata a contractului este de 315.599.887 lei, exclusiv TVA.

Documentatia de atribuire aferenta reabilitarii casetei si a sistemului sau principal de drenare, urmeaza sa fie publicata pe SEAP.

5) Contract de lucrari pentru reabilitarea Casetei si a sistemulului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan – Glina (CL 5) – urmareste reducerea infiltratiilor in CASETA amplasata pe malul stang al albiei amenajate a raului Dambovita pe sectorul mentionat, provenite din albia amenajata si din panza freatica (mal stang) si consolidarea structurala si etansarea unor tronsoane slabite.

Valoarea estimata a contractului este de 135.927.629 lei, exclusiv TVA.

Perioada de evaluare a ofertelor s a incheiat, au fost transmise comunicarile catre ofertantii castigatori .

Au fost inregistrate contestatii, din partea ofertantilor declarati necastigatori, pentru ambele loturi, respectiv:

- Lot nr. 1 Reabilitarea Casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-NH Popesti

- contestatie inregistrata la Directia Proceduri Achizitii din cadrul PMB cu nr. 565/16.05.2017, inaintata catre CNSC ;

- contestatie inregistrata la Tribunalul Bucuresti dosar nr. 15997/3/2017

- Lot nr. 2 Reabilitarea Casetei in sectorul NH Popesti- Glina

- contestatie inregistrata la Tribunalul Bucuresti dosar nr. 15999/3/2017 ; instanta a respins actiunea ofertantului necastigator, cu cale de atac.

6) Contract de lucrari pentru reabilitarea / inlocuirea retelei de canalizare in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului (CL 6) – urmareste reducerea infiltratiilor din reteaua de canalizare din zonele mentionate si reabilitarea structurala / inlocuirea retelei de canalizare in cele trei cartiere.

Valoarea estimata a contractului este de 87.660.233 lei, exclusiv TVA.

Dupa definitivarea proiectul tehnic pentru obiectul 4 Dren principal paralel cu colectorul A0 , respectiv 5 Conducta colectoare drenuri secundare (ambele apartinind contractului CL2), se va putea elabora documentatia de atribuire pentru acest contract.

I. “Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti”

Proiectul de investitii cu titlul “Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti” al carui beneficiar este Primaria Municipiului Bucuresti vizeaza atragerea fondurilor europene nerambursabile in cuantum net de 176.470.588 EUR prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 7 Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orasele selectate, Obiectivul Specific 7.2. Cresterea eficientei energetice in sistemul centralizat de furnizare a energiei termice in Municipiul Bucuresti.

Proiectul are in vedere reabilitarea a 500 de kilometri de conducta cu scopul de a asigura continuitatea serviciului public si a optimiza functionarea sistemului centralizat de producere, transport si distributie din Municipiul Bucuresti. Activitatile ce se vor derula sunt:

redimensionarea retelelor de transport si distributie a energiei termice, corespunzator debitelor de agent termic vehiculate;

zonarea si reconfigurarea (trasee si lungimi) a retelelor de transport si distributie al agentului termic;

implementarea solutiei de realizare a retelei cu conducte preizolate, dotate cu sistem de detectare, semnalizare si localizare a pierderilor, in scopul reducerii acestora;

reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor si a elementelor constructive.

Interventiile sunt menite sa:

- reduca pierderile de energie inregistrate pe retele de transport sii distributie a agentului termic la nivel national;

- creasca gradul de siguranta in exploatare a sistemului;

- creasca gradul de protectie a mediului ambiant ca urmare a reducerilor importante a cantitatii de combustibil folosit, ceea ce contribuie implicit la reducerea de emisii poluante (CO2, CO, SO2, NOx, pulberi, etc.) in exploatarea sistemului.

In ceea ce priveste stadiul proiectului de investitii, amintim faptul ca pana la acest moment au fost elaborate documentele suport necesare realizarii cererii de finantare:

Strategia de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Bucuresti, document finalizat de catre AMRSP in luna februarie 2017 si aprobat prin Hotarare de Consiliu General in 30 iunie;

Studiul de fezabilitate si documentele conexe;

Analiza de senzitivitate;

Analiza de vulnerabilitate;

Evaluarea riscurilor;

Analiza institutionala.

Dupa aprobarea documentelor prin Hotarare de Consiliu General in CGMB si avizarea acestora de catre expertii Comisiei Europene (Jaspers) si ai Autoritatii de Management se va finaliza si se va depune cererea de finantare.

Prin demersurile intreprinse pentru atragerea finantarii europene nerambursabile prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 pentru proiectul de investitii “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucuresti”, Primaria Municipiului Bucuresti depune eforturi care vizeaza cresterea calitatii vietii cetatenilor din Municipiul Bucuresti.

Promisiune: "…reconfigurarea cheiului Dambovitei, intre Piata Unirii si Izvor, prin conturarea unui spatiu de promenada”.

Intrebare - unde s-a realizat/se va realiza acest spatiu de promenada si cat de avansat este proiectul promis?

Raspuns: Proiectul individual nr. 10 din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana Zona Centrala, intitulat AMENAJARE "CHEIUL DAMBOVITEI UNIRII-IZVOR", SPLAIUL INDEPENDENTEI, PIATA UNIRII-POD IZVOR, prevede remodelarea malurilor Dambovitei intr-un mod sustenabil, fara a afecta structura albiei amenajate sau circulatia de pe splaiul Independentei. Conceptul de amenajare a cheiului porneste de la observatia ca distanta dintre parcursul pietonal si apa este prea mare, din aceasta cauza perceptia elementului apa/ rau este mult diminuata: malurile de beton neamenajate ii dau cheiului aerul unui canal de irigatii, nefiind deloc atractiv pentru pietoni.

S-a propus o platforma in consola, la cota trotuarului existent, care sa mascheze partial peretele canalului si sa faciliteze apropierea de apa a pietonilor. Pe parcursul acesteia se afla zone mai joase, amenajate. Cheiul va deveni astfel o esplanada atractiva pentru toti locuitorii orasului; se vor crea un circuit pietonal si unul de biciclete, in legatura cu parcul Izvor.

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobati de catre CGMB in cursul anului 2016. In prezent este in derulare etapa de obtinere a avizelor pentru autorizarea constructiilor, fiind prevazute fonduri in bugetul Municipiuliu Bucuresti pe anul 2017 pentru demararea procedurilor de achizitie a lucrarilor.

Durata de realizare estimata este de 18 luni.

CONCLUZII

Cea mai mare parte a promisiunilor Gabrielei Firea sunt, inca, in stadiu de proiect/studii de fezabilitate/acceptare de alte organisme; parte au fost ignorate si foarte putine au fost finalizate sau sunt, efectiv, in curs de implementare finala.

Cu toate acestea, exista mai multe promisiuni, cu termene precise, precum construirea/modernizarea de spitale, spatii de promenada si alte infrastructuri care, in teorie, ar putea ajuta la deblocarea orasului si o viata, per total, mai buna.

In cadrul proiectului #SubLupa lansat de wall-street.ro, ne angajam sa urmarim indeaproape toate actiunile companiilor si institutiilor de stat, pentru ca acestea sa ofere actiuni concrete in folosul cetatenilor.