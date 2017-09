Romanii vor avea, din nou, in curand, ocazia sa isi demonstreze devotamentul fata de stat si fata de cei care il administreaza. Dupa ce nu au fost consultati, in calitatea lor de actionari in companiile de stat listate la BVB, cu privire la sectatuirea acestora de resurse necesare investitiilor in favoarea bugetului de stat, acestia sunt chemati sa imprumute direct statul, pe persoan fizica.

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat un proiect de Hotarare de Guvern, semnat de premierul Mihai Tudose, prin care se introduce un nou instrument de imprumut al statului, direct de la populatie. Asadar, persoanele fizice vor putea sa cumpere direct de la Trazorerie titluri de stat, emise special in acest scop. In prezent, doar investitorii institutionali (banci, fonduri de investitii, fonduri de pensii etc.) au acces la imprumuturile statului. Emisiunile pentru...