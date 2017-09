Ordonanta privind rectificarea bugetara incalca aproape in totalitate regulile fiscale instituite de legea responsabilitatii fiscal-bugetare. In plus, reducere cheltuielile de investitii cu 10,6 miliarde de lei este, de departe, cea mai mare operata in istoria recenta. Per ansamblu, insa, tinta de deficit bugetar ar putea fi atinsa, dar prin reducerea masiva a investitiilor publice, inversarii unor reduceri de taxe operate in trecut si cu ajutorul unor dividende extraordinare din partea companiilor de stat, reiese din opinia Consiliului Fiscal asupra rectificarii bugetare.

Cuantumul investitiilor publice, dupa rectificare, exprimat ca procent in PIB reprezinta un minim al ultimilor 10 ani, fiind inferior in termeni nominali nivelului din 2016, se mentioneaza in opinia citata.

Printre abaterile de la regulile instituite de legea responsabilitatii fiscal-bugetare, Consiliul Fiscal mentioneaza faptul ca nivelul cheltuielilor de personal cuprinse in bugetul rectificat (68,93 miliarde de lei, respectiv 8,23% din PIB) depaseste plafoanele definite in bugetul pe 2017, atat pentru cuantumul nominal (cu 5,46 miliarde de lei), cat si pentru cel exprimat ca procent din PIB (cu 0,4 pp, in pofida revizuirii ascendente a PIB nominal comparativ cu estimarea folosita in constructia bugetara initiala mai sus mentionata).

Mai mult, sunt incalcate si prevederile legii care interzice majorarea cheltuielilor de personal cu prilejul rectificarilor bugetare.

Referitor la veniturile si cheltuielie stabilite cu ocazia rectificarii, Consiliul Fiscal remarca faptul ca veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt revizuite ascendent cu 1,87 miliarde de lei, insa veniturile fiscale sunt in scadere cu peste un miliard de lei.

“In pofida unei cresteri economice care se contureaza drept superioara estimarilor initiale si cu o structura mai favorabila a incasarilor bugetare, executia veniturilor fiscale si din contributii sociale la finele primului semestru se situa sub nivelul programat, cu un grad de realizare de doar 97,44% (cu 2,68 miliarde de lei sub nivelul programat)”, se mai arata in opinia Consiliului Fiscal.

“Asadar, cresterea economica peste asteptari nu a fost de natura sa asigure convergenta veniturilor fiscale incasate cu tintele programate, as a cum ar fi fost de asteptat, iar evaluarile initiale asupra necesarului suplimentar de cheltuieli curente (subdimensionarea cheltuielilor identificata de Consiliul Fiscal) au fost depasite substantial in executia bugetara.

Veniturile din TVA raman, totusi, supradimensionate

Nici pentru perioada urmatoare, situatia nu pare sa se schimbe prea mult.

“Chiar in conditiile reintroducerii supraaccizei la combustibili eliminate la inceputul anului si a adoptarii unor masuri discretionare suplimentare pe partea de venituri (baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale datorate de angajator pentru angajatii cu timp partial se situeaza cel putin la nivelul salariului minim, majorarea accizei la tigarete), Consiliul Fiscal identifica un risc semnificativ de nerealizare a veniturilor din TVA, evaluat la circa 1 miliard de lei”, subliniaza Consiliul.

Concluzionand, Consiliul Fiscal identifica cu prilejul constructiei bugetare initiale mai multe elemente de natura sa sugereze nu doar existenta unor riscuri semnificative pe termen scurt la adresa evitarii intrarii in procedura de deficit excesiv pe fondul unor venituri bugetare pe care le considera supradimensionate si a sub-bugetarii unor categorii de cheltuieli, dar si vulnerabilizarea finantelor publice pe termen mediu in conditiile inregistrarii unei deviatii persistente si de amploare de la obiectivul pe termen mediu.