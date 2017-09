Reprezentantii grupurilor multinationale prezente in Romania cred, in proportie de 95%, ca vor fi mai expusi controalelor fiscale in viitor ca urmare a modificarilor cuprinse in planul impotriva erodarii bazei impozabile si a mutarii artificiale a profiturilor in alt stat (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). Situatia rezulta dintr-un sondaj realizat de Deloitte Romania in perioada august - septembrie 2017, privind impactul acestor masuri asupra companilor din Romania.

Initiativa vine dupa ce, in iulie, reteaua globala Deloitte a publicat rezultatele unui studiu realizat la nivel global pe acest subiect. Romania nu a fost inclusa in sondajul global si pentru ca nu era membru asociat al BEPS la momentul derularii sondajului. A dobandit aceasta calitate la inceputul lunii iunie 2017, se arata intr-un comunicat al companiei. Totodata, din sondajul realizat la nivel local, mai reiese faptul ca 68% dintre intervievati anticipeaza ca va creste riscul ca...