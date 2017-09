Saptamana trecuta Primaria Sectorului 1 a demarat licitatia publica pentru revista sectorului, “Buletinul Informativ”, proiect trimestrial, cu un tiraj de 133.000 de exemplare si care ar urma sa taie de la bugetul local aproape trei milioane de euro. Am intrebat institutia condusa de Daniel Tudorache de ce este primordial acest proiect pentru Sectorul 1 si de ce a ales sa tipareasca in detrimentul mediului online. Explicatia Primariei, mai jos.

Licitatia pentru revista Sectorului 1 a fost demarata, iar ofertele vor fi evaluate pe 20 octombrie. Castigatorul ar urma sa realizeze in urmatorii patru ani o revista de 32+4 pagini in format A, ce ar avea o aparitie cel putin trimestriala si cel mult lunara, se arata in caietul de sarcini al licitatiei.

Am intrebat Primaria Sectorului 1 de ce a ales sa investeasca intr-o revista a primariei, cat de importanta este aceasta cerinta in randul locuitorilor si ce isi propun sa realizeze prin acest proiect.

"Existenta unei reviste a primariei este esentiala, cel putin din trei motive: informarea cetatenilor cu privire la toate deciziile luate de administratia locala si Consiliul Local

revista primariei are si o componenta utilitara si ar ajuta cetatenii sa afle unde se depun cererile, petitiile sau sesizarile lor, procedura de completare a dosarelor si modul de solutionare a acestora in relatie cu primaria si alte institutii adiacente

va cuprinde scrisori de la cetateni care ridica probleme cu caracter general, de interes pentru sectorul 1, la care acestia ar urma sa primeasca raspuns"

“Mentionam ca nu exista mijloace de informare directe privind directiile de dezvoltare ale Sectorului 1”, se arata in raspunsul transmis de Primaria Sectorului 1.

De ce o revista in print si nu in online? “A fost aleasa varianta unei reviste in print si nu in online pentru ca in Sectorul 1 exista mult mai multa populatie in varsta decat in celelalte sectoare ale Capitalei, iar aceasta categorie de persoane foloseste in mica masura mijloacele electronice de informare”.

Un alt argument invocat de primarie este traditia Sectorului 1 de a avea o revista: in perioada 2000-2004 “Piata Romana”, 2004-2016 “Vocea Primariei” sau “Capitala Capitalei”. Ultimul contract pentru editarea revistei a fost incheiat in 2012 pe o perioada de patru ani pentru suma de 1.224.000 euro.

O noua revista de 3 milioane de euro?

Chiar daca Primaria Sectorului 1 are o revista inca din anii 2000, ultimul contract pentru editarea acestia s-a ridicat la 1,2 milioane de euro, jumatate fata de cat s-a alocat in prezent, 2,7 milioane euro.

Cum justifica primaria diferenta de costuri? “Noua achizitie se refera la un tiraj de 133.000 de exemplare, fata de 85.000 de exemplare. Diferenta este data de numarul adreselor postale persoane fizice aparute din 2012 si pana in prezent”.

Mai mult, in noul contract cadru, activitatea redactionala se va realiza prin personal de specialitate (editor coordonator, redactori, fotoreporteri, DTP etc.), iar castigatorul licitatiei nu va mai fi doar un prelucrator de texte.

“Caietul de sarcini delimiteaza clar raspunderea partilor in ceea ce priveste actiunile editoriale, astfel incat comunicarea dintre Primaria Sectorului 1 si cetateni sa respecte regulile si exigentele jurnalistice”.

In plus, primaria sustine ca alocarea bugetara s-a realizat in urma unui studiu de piata privind preturile serviciilor care urmeaza a fi contractate. Este vorba despre un cost maximal, de 1,93 lei pentru fiecare exemplar de revista editata, tiparita si distribuita la cetateni.

Institutia afirma ca se asteapta ca preturile sa scada in urma concurentei dintre ofertanti, insa nu precizeaza in ce masura.

Cat despre momentul in care locuitorii sectorului 1 vor putea citi "Buletinul Informativ", primaria estimeaza o data in decursul anului 2018.

Sursa foto: Agerpres Foto