Luna octombrie vine cu multe vesti proaste pentru romani. O noua transa de scumpire a carburantilor, doar din majorarea accizei, fara sa mai tinem cont de scumpirea petrolului sau cresterea cursului la care se calculeaza acciza. Intrarea in vigoare a platii defalcate a TVA, deocamdata doar varianta optionala. Crestera tarifelor la energie electrica si gaze naturale. Si, nu in ultimul rand, rate mai mari la credite, din cauza exploziei ROBOR.

Pe 1 octombrie intra in vigoare a doua transa de majorare a accizei la carburanti, decisa de Guvern la sfarsitul lunii august. Prima transa, de 0,16 lei pe litru, a intrat in vigoare la data de 15 septembrie, iar a doua transa are aceeasi valoare. Asadar, per total, acciza creste cu 32 de bani pe litru, ceea ce duce la scumpirea carburantilor chiar mai mult de atat, in functie de politica de vanzari a fiecarei companii.

Desi guvernantii neaga ca majorarea accizei ar fi determinat scumpirea carburantilor, ralitatea din piata arata altceva. Mai mult, analistii economici estimeaza ca acciza suplimentara va avea un efect in lant asupra tuturor preturilor din piata, astfel incat impactul asupra inflatiei va fi de aproximativ 0,3 puncte procentuale, doar in acest an.

Presiune pe preturi si de la energie si gaze

La energie electrica, Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat recent ca, de la 1 octombrie, pretul se majoreaza cu pentru consumatorii casnici cu 0,03 lei/kWh. Presedintele ANRE, Niculae Havrilet , a explicat, pentru Agerpres, ca aceasta inseamna o scumpire cu 3,45 lei pe luna pentru un consum mediu de 100 kWh.

Totodata , vicepresedintele ANRE, Emil Calota, a anuntat ca pretul gazelor pentru consumatorii casnici va creste, in medie, cu 6% in al patrulea trimestru al anului.

O alta dcizie nefasta, de data aceasta pentru firme, se refera la plata defalcata a TVA, care devine optionala pentru irme incepand cu data d 1 octombrie si obligatorie de la 1 ianuarie 2018. Ordonanta de Guvern care prevede plata defalcata a TVA a fost modificata in Comisia de specialitate din Senat, astfel incat sistemul sa ramana optional pentru firmele private pana la 1 ianuarie 2019 si sa devina obligatoriu doar pentru cele de stat sau care au contracte cu statul de la 1 ianuarie 2018.

In aceeasi sedinta, Comisia din Senat a eliminat si majorarea accizei la carburanti. Insa, pentru ca modificarile sa ramana valabile, trebuie aprobate in plenul Senatului si apoi in Camera Deputatilor, decizionala in acest caz.

Pana atunci, insa, masurile decise de Guvern raman in vigoare si produc efecte.

Tot de la 1 octombrie, cresc ratele la banci pentru cei cu credite in lei, avand in vedere ca Robor la trei luni a explodat in prioada recenta si a incheiat trimestrul la maximul ultimilor doi ani si noua luni.