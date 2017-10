Dobanzile din piata monetara (ROBOR) au crescut, in septembrie, in special din cauza operatiunilor derulate de stat, unele dintre ele conjuncturale, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru. Dar de unde au venit aceste incasari mai mari la stat? Nu din taxe si impozite, ci din dividendele exceptionale cerute de la companiile de stat si din faptul ca Ministerul Finantelor Publice (MFP) s-a imprumutat dublu fata de cat avea de rambursat luna trecuta, a explicat Dumitru in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking. Dintre companiile de stat de la care Guvernul a cerut dividende suplimentare, Hidroelectrica (655 de milioane de lei) si Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (200 de milioane de lei) sunt doar doua care au reactionat prompt si au aprobat virarea acestopra catre buget in septembrie.

Pentru perioada urmatoare, ROBOR va ramane undeva in jurul dobanzii de politica monetara, in prezent situata la 1,75% pe an, asa cum a lasat sa se inteleaga si guvernatorul BNR. Insa, pentru stabilitatea dobanzilor va fi sacrificat cursul de schimb, care va fi supus unei volatilitati mai mari, a punctat Dumitru.

Mai mult, el estimeaza ca, la inceputul anului viitor, vor exista si cresteri ale dobanzii de politica monetara. In acest context, presedintele Consiliului Fiscal a precizat ca este nevoie de un ROBOR stabil, insa asta nu inseamna un nivel redus al acestuia, imposibil de mentinut in conditiile actualelor presiuni inflationiste.

Emisiunea integrala cu Ionut Dumitru o puteti urmari miercuri, 11 octombrie, la 12.30 pe wall-street.ro. Printre temele de discutie se numara situatia incasarilor bugetare, pericolele pe care le reprezinta majorarea deficitului de cont curent de trei ori in acest an fata de anul trecut, impactul cresterii salariului minim asupra companiilor, efectele taierii investitiilor, dar si "surpriza" care ii astepata in special pe bugetari dupa trecerea contributiilor sociale de la angajat la angajator, anuntata pentru 1 ianuarie 2018.