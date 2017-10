In timp ce pacientii romani stau la cozi in spitalele de stat din Bucuresti si spera sa aiba acces la un tratament de calitate si conditii decente pentru spitalizare, Primaria Bucuresti a platit 8,5 milioane lei (1,8 milioane euro) pentru statuia printului Rainier de Monaco, amplasata in Parcul Circului. Cu acesti bani, Gabriela Firea putea sa deschida noi clinici medicale, sa cumpere noi aparate de care au nevoie spitalele in acest moment sau sa deschida clinici stomatologice publice.

Noul monument a fost inaugurat in Parcul Circului, alaturi de Spitalul Colentina, unde luna trecuta doi neurochirurgi si-au dat demisia pentru ca nu aveau ata de cusut. “Nu pot sa-i operez intr-un loc unde nu sunt conditiile necesare. Si uneori aceste conditii inseamna 10 lei, cat costa firul cu care inchizi operatia. Chiar atat de saraci suntem?”, spunea Dorin Bica pentru Recorder, unul dintre medicii care si-au dat demisia de la Spitalul Colentina.

Cata ata s-ar putea cumpara cu banii cheltuiti pentru noul monument? Cu siguranta, nu doar de ata are nevoie Spitalul Colentina.

Un campus medical cu o suprafata de 900 mp, cu 14 cabinete medicale care ofera acces pacientilor la peste 15 specialitati medicale necesita o investitie de 1,7 milioane euro, mai putin decat costa inaugurarea unei statui.

O policlina cu cabinete medicale de medicina generala, pneumologie si urologie, dar si cu un punct de recoltare, poate fi deschisa cu o investitie de 700.000 de euro. Dar, o statuie este mai importanta decat deschiderea a doua policlinici.

O clinica privata cu 20 de specialitati medicale, 15 investigatii paraclinice si peste 700 de tipuri de analize de laborator a fost deshisa anul trecut cu 200.000 euro. Cu 1,8 milioane euro s-ar fi putut deschide noua astfel de clinici pentru ca pacientii romani sa aiba acces la acte medicale de calitate.

Conditiile din spitalele publice sunt insalubre, fara caldura iarna sau aer conditionat vara, dotate necorespunzator pentru un act medical de calitate. Modernizarea acestor spitale este o necesitate urgenta, un singur aparat RMN nou costa in jur de un milion de euro.

In acelasi timp, in 2010, in Romania erau peste 2.300 de cabinete stomatologice de stat, iar peste 5 ani au mai ramas numai 31 de cabinete. Aproape fiecare judet din tara avea zeci de cabinete stomatologie publice unde puteau sa se trateze gratuit cei care contribuie la bugetul public pentru sanatate, iar astazi mai exista cate un cabinet sau maxim doua cabinete in unele judete. Cele mai recente date de la INS arata ca in Bucuresti exista 2 cabinete stomatologice publice. Cat costa sa deschizi un clinica dentara?

Doi medici stomatologi au reusit sa deschida o clinica dentara cu o investitie de 200.000 euro. Deci, cu banii pentru statuia unui “print de Monaco” s-ar fi putut deschide in jur de 9 cabinete stomatologice publice.

Am putea gasi sute de astfel de exemple care sa demonstreze ca romanii au mai multa nevoie de servicii medicale de calitate decat de monumentul principelui Rainier de Monaco, intemeietorul Festivalului International de la Monte Carlo. Sa nu uitam si de iluminatul festiv de Pasti de care s-au bucurat bucurestii anul acesta, pentru care Gabriela Firea a alocat 175.000 de euro.

In luna decembrie 2011, a fost realizata statuia din bronz a Printul Rainier III de Monaco, in valoare de 868.000 lei, dar finantarea pentru restul lucrarii a incetat inexplicabil. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis sa nu mai dea bani pentru acest ansamblu monumental, astfel ca statuia deja realizata a ajuns sa zaca intr-un depozit. Lucrarea a fost finalizata recent - ajungand la exorbitanta suma de 8,5 milioane lei.