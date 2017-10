Ministerul Finantelor Publice (MFP) esueaza din nou in plasarea titlurilor de stat. La licitatia organizata luni, in valoare de 300 de milioane de lei, a respins toate ofertele bancilor, din cauza dobanzilor ridicate. Este a doua emisiune consecutiva pe care nu reuseste sa o plaseze, in contextul cresterii accelerate a dobanzilor pe piata monetara, pusa de majoritatea economistilor pe seama interventiilor statului in economie.

La licitatia de luni, prin care Ministerul a incercat sa vanda titluri de 300 de milioane de lei pe sase ani si jumatate, bancile au transmis oferte de 380 de milioane de lei. Planul Finantelor era sa atraga inca 45 de milioane de lei printr-o sesiune suplimentara organizata marti insa, avand in vedere esecul licitatiei initiala, cea suplimentara nu mai are loc.

Joia trecuta, MFP programase o emisiune in valoare totala de 460 de milioane de lei, pe o perioada de un an si jumatate, insa nu a reusit sa o plaseze din aceeasi cauza.

Esecul de saptamana trecuta a fost explicat de economisti prin cresterea dobanzilor pe termen scurt insa a doua licitatie ratata arata ca statul nu mai reuseste sa se imprumute la dobanzi rezonabile nici pe termene mai indelungate.

Dobanzile din piata monetara (ROBOR) au dat semne de stabilizare saptamana trecuta dupa interventia BNR atat in piata cat si cu explicatii referitoare la motivele care au stat la baza cresterii accelerate din finalul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie. Insa luni au revenit pe usoara crestere, atat pe scadente scurte cat mai ales pe cele mai indelungate.

ROBOR creste din nou, mai mult pe scadente lungi

Astfel, ROBOR la trei luni, cel mai urmarit indice, avand in vedere ca sta la baza actualizarii dobanzilor la majoritatea creditelor in lei din piata bancara, inclusiv Prima Casa, a urcat usor luni de la 1,78% pe an la 1,79% pe an, dupa doar patru sedinte de la maximul perioadei, de 1,8% pe an.

In acelasi ritm au urcat si indicii de referinta pe scadente mai scurte, insa pe termene mai indelungate au crescut chiar mai accelerat de la o zi la alta: de la 1,87% la 1,91% pe an ROBOR la 6 luni, de la 1,87% la 1,93% pe an ROBOR la 9 luni si de la 1,88% la 1,94% pe an ROBOR la 12 luni.

Pentru octombrie, MFP a programat imprumuturi de 2,44 miliarde de lei de la banci, din care 2,2 miliarde de lei prin sase licitatii de certificate de trezorerie si obligatiuni de stat si 240 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni. Insa porneste, din start, cu un minus de 460 de milioane de lei (licitatia din 5 octombrie, in valoare de 400 de milioane de lei, si sesiunea suplimentara, de 60 de milioane de lei, din care statul nu a plasat niciun titlu).

Insa realizarea planului este pusa la indoiala, avand in vedere ca are deja doua licitatii ratate, in suma totala de 805 milioane de lei.

Sursa foto: Shutterstock