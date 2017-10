“Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, participa, in perioada 11 - 16 octombrie 2017, la reuniunea anuala a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, la Washington D.C., SUA, eveniment care are loc in fiecare primavara si toamna, din anul 1972, pana in prezent”, se precizeaza in comunicat.

Conform documentului, “ministrul Finantelor va avea o serie de intalniri care vor viza discutii despre strategia fiscal-bugetara 2017-2019, construita astfel incat Romania sa isi mentina deficitul bugetar sub 3% in 2017 si 2018, cat si despre rolul Ministerului Finantelor Publice in mentinerea echilibrelor macroeconomice”.

Programul lui Ionut Misa la Washington va include, potrivit Ministerului, atat participarea la Reuniunea anuala a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, cat si intalniri cu reprezentanti ai Constituentei Olandeze (din care face parte si Romania) dar si cu reprezentantii Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Alain Pilloux (vicepresedinte BERD) si Philip Bennett (prim vicepresedinte).

Ministrul Finantelor Publice va fi insotit la Washington de secretarii de stat cu atributii in relatia cu Banca Mondiala si Fondul Monetar International.

Cu ce mandat merge delegatia Romaniei la Washington?

Senatorul Florin Citu este de parere ca delagatia Romaniei la reuniunea FMI si BM, mai numeroasa ca oricand, are si alt scop, dincolo de participarea la lucrarile conferintei: initierea discutiilor pentru un imprumut de la Fondul Monetar.

“Delegatia condusa de ministrul Misa este ce mai mare delegatie pe care Romania a trimis-o la FMI. Sunt intre 10 si 15 oameni din MFP si ANAF (pe langa BNR). (…) Oare de ce se ingramadesc oamenii astia sa mearga la FMI? Sa va spun de ce. Guvernul Dragnea-Valcov are nevoie de bani ieftini. Si nu le mai da nimeni. Asta pentru ca tot anul acesta au injurat ca la usa cortului investitorii straini, multinationalele si institutiile financiar-bancare. Asta este si explicatia componentei delegatiei”, a precizat Citu.

El reclama faptul ca mandatul ministrului Finantelor Publice la aceasta intalnire nu a fost facut public si promite ca subiectul va face parte dintr-o interpelare pentru Ionut Misa.

“Va aduc aminte ce zicea Tudose despre FMI: ”Daca voi dati acest tip de comunicare (cu prognoze gresite cu privire la cresterea economica din Romania -n.r.), eu inteleg ca pot exista doua tipuri de abordare: ori nu va pricepeti absolut deloc, sau are cineva ceva cu Romania. In ambele cazuri este ultima data cand mai interactionam”. Asta dupa ce FMI atentionase guvernul Romaniei asupra situatiei fragile a economiei urmare a implementarii programului Valcov-Dragnea. Concluzia mea este, cea pe care v-o repet de la inceputul anului: PSD-ul arunca in piata petarde, ameninta pe toata lumea, pentru ca apoi in spatele usilor inchise se se milogeasca pentru bani”, mai scrie Citu.