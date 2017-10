Economia romaneasca va incetini pe finalul acestui an si in 2018, leul este supus unor presiuni de depreciere, inflatia ia avans rapid, iar deficitul de cont curent se adanceste de la an la an, reflectand politica expansionista a statului. Tabloul, zugravit deseori de economisti si institutii financiare interne si internationale, este prezentat pe larg si intr-un articol in Financial Times.

Potrivit autorilor, economia Romaniei a crescut mai rapid decat in orice alta tara membra a Uniunii Europene in 2016, pe seama consumului privat, stimulat de taierile de taxe si majorarile de salarii.

Mai mult, stimuli fiscali proaspat adoptati in 2017 vor continua sa sprijine cresterea peste 4 procente, dar economistii se asteapta ca viteza sa se tempereze incepand cu a doua jumatate din 2017 dar si in 2018, pe masura ca stimulii fiscali isi pierd din forta, iar exporturile si investitiile raman limitate, noteaza FT.

La randul sau, leul romanesc a fost lovit la inceputul anului 2017, pe fondul proptestelor de strada anti-coruptie. In prezent, economistii observa un risc de depreciere lenta a monedei romanesti, in conditiile incertitudinilor legate de politica fiscala a Guvernului, presiunilor de competitivitate, cresterii deficitului de cont curent si tensiunilor politice. Acesti factori ar putea duce la cresterea costurilor de imprumut ale statului si ar putea influenta cursul de schimb in sensul deprecierii leului.

In ceea ce priveste inflatia, in 2017 preturile la energie, in crestere, majorarile semnificative ale salariilor si reducerile suplimentare de taxe vor contribui cu peste 1% la avansul preturilor de consum, mai scrie FT.

Cotidianul britanic mentioneaza faptul ca BNR si-a majorat prognoza de inflatie si se asteapta ca rata sa ajunga la 3% in 2018, avand in vedere ca vor intra in vogoare noi majorari ale salariilor in sectorul public.

Totodata FT mai remarca faptul ca deficitul de cont curent al Romaniei s-a adancit in 2016, reflectand o crestere a importurilor de bunuri rezultata din avansul venitului disponibil. In 2017, este de asteptat ca tendinta sa se intensifice, pe masura ce cresterea rapida a salariilor depaseste avansul productivitatii.

Economistii estimeaza ca deficitul de cont curent va ramane peste 2,5% din PIB in 2017: Agentia de rating Fitch estimeaza ca va creste la 3,1% din PIB, se mai arata in articolul citat.

Sursa foto: Shutterstock/ pedrosek