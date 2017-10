Inflatia avanseaza accelerat! In septembrie, indicele annual al preturilor de consum a ajuns aproape de 1,8%, cu peste 50% fata de luna anterioara (1,15%). Aceasta este cea mai mare crestere anuala a preturilor de consum din ultimii patru ani. Un nivel similar, de 1,83%, a mai atins inflatia anuala in noiembrie 2013!

Cel mai mult s-au scumpit, in ultimul an, alimentele, in medie cu 2,74%, urmate de marfurile nealimentare, cu 1,89%. Situatia a fost echilibrata de servicii, care s-au ieftinit usor in perioada septembrie 2016 – septembrie 2017.

In septembrie fata august, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat la legumel si conserve de legume si la oua.

In aceste conditii, inflatia ajunge aproape de prognoza BNR pentru finalul acestui an, de 1,9%. Insa trebuie precizat ca inflatia pe septembrie cuprinde doar prima transa de majorare a accizei la carburanti. Asadar, in lunile urmatoare este de asteptat ca preturile de consum sa fie influentate si de a doua transa de crestere a acizelor, de majorarea pretului la energie, de la 1 octombrie, si de cel al gazelor naturale, care urmeaza sa creasca de la 1 noiembrie.

BNR a dat, deja, semnale, ca inflatia creste mai rapid decat s-a prognozat in Raportul asupra inflatiei din luna august astfel ca este foarte probabil sa asistam la o noua prognoza, in crestere, in raportul care va fi prezentat in noiembrie.

De altfel, majoritatea analistilor estimeaza ca inflatia anuala va depasi prognoza BNR in acest an si chiar limita maxima a intervalului din jurul tintei (3,5%) in perioada de doi ani pentru care banca centrala face prognoze.