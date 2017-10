Presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dimutru, a explicat, in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking, difuzata pe wall-street.ro, ca de la 1 ianuarie 2018, bugetarii vor beneficia de salarii btute majorate, dar, in paralel intra in vigoare si plafonarea sporurilor la 30%.

In aceste conditii, in cazul in care majorarea salariala promisa este de 25%, brut, angajatul va beneficia de un net mai mare cu doar 2%-3% (pentru ca in sectorul public salariul brut nu se va majora suplimentar, dupa mutarea contributiilor, pentru a acoperi diferenta de net). Insa, cei care au si sporuri ce depasesc 30% din salariu vor primi mai putini bani in mana decat in prezent ca urmare a plafonarii sporurilor la 30%.

“Acele cresteri de brut de la 1 ianuarie vor fi diluate de aceasta mutare de contributii. Adica acea crestere de minim 25% de salarii pe care o va avea sectorul bugetar anul viitor va insemna pe net o majorare de 2% – 3%. Mai mult, este foarte posibil ca pentru o parte din salariatii din sectorul bugetar, care au astazi sporuri mai mari de 30%, prin faptul ca de la 1 ianuarie sporurile se plafoneaza la 30%, netul sa scada. Aritmetica elementara asa arata”, a expliacat Dumitru.

Cine va plati mai mult la stat?

Cu privire la ratiunea pentru care Guvernul intentioneaza sa adopte o asemena masura, Duimitru sustine ca exista o singura explicatie.

“Singura explicatie logica pe care o gasesc, si probabil este si motivul pe care il au in minte guvernantii, este de a forta pe cei care platesc astazi contributii sociale mai mici decat salariatii, si anume PFA, drepturi de autor si alte forme de venit, sa plateasca contributii sociale mai mari. Pana acum, pentru alte forme de venit se plateau doar contributiile angajatului”, a punctat presedintele Consiliului Fiscal.

Ce se va intampla cu salariile nete dupa mutarea contributiilor? Cu siguranta vor scadea, daca angajatorul nu va majora brutul. Va putea Guvernul sa oblige angajatorii sa majoreze salariul brut? “Nu stiu cum poti sa intervii intr-un contract de munca intre un angajator privat si salariatul sau. Mai ales ca inteleg ca in sectorul public nu se va intampla acest lucru”, a mentionat Dumitru.

Angajatii vor fi mai constienti de cat contribuie in total la stat

In opinia sa, poate singurul lucru pozitiv din mutarea contrbutiilor va consta in faptul ca angajatul devine mai cosntient de povara salariala totala pe care angajatorul o suporta pentru fiecare angajat si cat contribuie, in realitate, la stat prin impozit pe venit si contributii sociale.

“Pentru angajat, pana acum singura parte vizibila este salariul net si eventual salariul brut stabilit in contract. Partea de contriibutii a angajatorului nu era evidenta pentru angajat. Acum o sa le vada pe toate. O sa fie mai constient de cat de multe impozite plateste staului si de faptul ca remunerarea muncii lui este mai mare, dar o parte importanta se duce catre stat”, a mai spus Dumitru.

Dincolo de acest aspect, insa, Dumitru remarca faptul ca o astfel de masura va fi foarte greu de implementat pentru ca presupune modificarea tuturor contractelor, in cazul in care brutul va trebui majorat pentru a acoperi pierderile de net.

Totodata, el considera masura radicala, avand in vedere ca nu exista in Europa tara care sa aiba toate contributiile in sarcina angajatului.