Desi Mihai Busuioc este considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea, alaturi de care a lucrat vreme de mai multi ani, liderul PSD a sustinut in plenul reunit al Parlamentului ca noul presedinte al Curtii de Conturi este o persoana ”independenta”, scrie News.ro.

"Stiu ca sunt colegi de partid de-ai mei care poate sunt suparati ca eu n-am dat curs la o negociere politica si sa discutam si in partid. Si imi asum dragi colegi asta. Daca vreti sa ma pedepsiti, puteti sa ma pedepsiti. Dar vreau sa va spun ceva - cel mai important lucru este ca acesti oameni si urmatorii doi care vor veni sa nu aiba nicio dependenta politica. pentru ca ei nu trebuie sa faca ceea ce au facut altii de dinainte, inclusiv membrii PSD - ca sa lasam asta cu membrii PSD care au facut pentru PSD si impotriva altora. Este important ca ei sa inteleaga - si asta ii rog - depinde de fiecare dintre ei daca vor intelege pentru ce au fost sustinuti", a declarat Liviu Dragnea.

Membru in numeroase Consilii de Administratie

Busuioc, considerat unul dintre cei mai apropiati oameni ai liderului PSD, Liviu Dragnea, este in prezent secretar general al Guvernului. De asemenea, el a fost secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii in perioada in care instututia era condusa de Liviu Dragnea. In luna aprilie 2017, Mihai Busuioc a fost numit membru in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, fiind propus de catre statul roman, prin Ministerul Energiei.

In mai 2012, fostul premier Victor Ponta l-a demis pe Busuioc de la conducerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Potrivit declaratiei de avere completata in februarie 2017, Busuioc este membru in mai multe consilii de administratie: ANOFM, ANL, Romarm, UM Plopeni si CNI.

Opozitia a criticat dur noile propuneri facute pentru Curtea de Conturi, in special numirea lui Mihai Busuioc la sefia institutiei.

Vicepresedintele PNL Florin Citu l-a acuzat pe liderul PSD, Liviu Dragnea, ca politizeaza Curtea de Conturi ca ”sa poata fura in liniste si sa nu raspunda penal”.

Florin Citu: Dragnea inscrie curtea de Conturi in PSD ca sa poata fura in liniste

”Dragnea inscrie Curtea de Conturi in PSD. Dragnea nu se mai ascunde si nu mai are rabdare. PSD si Dragnea nici macar nu mai vor sa pastreze aparentele unei democratii in Romania. Astazi sunt audieri importante pentru PSD in Parlament. Curtea de Conturi se inscrie in PSD. In doar 10 luni PSD a inrolat CCR, ASF si acum CC. Urmeaza BNR (90% in barca PSD deja) si DNA. Ahh, uitasem, si Consiliul Concurentei a depus armele de buna voie si deja se face util carmaciului. PSD are doua obiective:1. Sa poata fura in liniste si sa nu raspunda penal. Aici Curtea de Conturi si CCR au cel mai mare rol. 2. Sa striveasca orice urma de opozitie politica, a societatii civile si a sectorului privat. Aici ASF, BNR, si Consiliul Concurentei, ANAF sunt institutiile pe care PSD le va arunca asupra celor care se opun dictaturii PSD-iste”, a scris Florin Citu pe Facebook.

La randul sau, deputatul USR Claudiu Nasui a acuzat ca audierile candidatilor pentru conducerea Curtii de Conturi au fost un simulacru.

”Astazi (marti - n.red.) au fost audiati candidatii pentru conducerea Curtii de Conturi pe repede inainte. 15 minute pentru cei care vor sa fie presedinte, 10 pentru cei care vor vicepresedinte si 5 pentru cei care vor doar membrii in plenul curtii. Este, evident, o gluma proasta. Totul este ridicol. Audierea, de fapt nu are loc, este doar un pas procedural de bifat. Negocierea a avut deja loc in spatele usilor inchise. PSD a decis sa nu mai punem intrebari si sa primim raspunsuri imediat, cum ar fi normal, ci sa se puna mai intai toate intrebarile odata dupa care candidatul sa poata tine un monolog la care sa raspunda la ce vrea el”, a descris Nasui audierile din comisiile de buget-finante.

”Printre cei selectati azi ii avem pe domnul Tunaru, fost vicepresedinte ANAF si, mai ales, fost consilier al lui Liviu Dragnea la Consiliu Judetean Teleorman. Cat de independenta credeti ca va fi Curtea de Conturi atunci cand verifica primariile PSD?”, a mai atras el atentia.

