Din contra, statul roman nu este capabil, prin alocarile de resurse pe care le face, sa pastreze marile competente in tara, a precizat Radu Craciun, intr-o conferinta organizata de Asociatia Trezorierilor din Romania.

"Nu as avea o problema daca statul ar fi un administrator corect al resurselor publice. In momentul in care vad ca medici din Romania emigreaza in masa, deja am un mare semn de intrebare vizavi de calitatea alocarii de catre stat a resurselor in directia remunerarii fortei de munca foarte calificate. De asemenea, calitatea remunerarii celor care lucreaza in educatie este foarte proasta. Romania este, din pacate, din alt film, pentru ca statul nu este capabil, prin alocarea de resurse, sa pastreze marile competente in tara pentru a face fata cu succes provocarilor pe care le avem", a subliniat Radu Craciun.

In opinia sa, interventia statului in aceasta piata, desi limiteaza polarizarea, creeaza distorsiuni.

"Nu am nicio problema cu cresterea salariului minim pe economie. Dimpotriva, cred ca a fost o decizie buna pentru ca de mult era folosit ca un paravan pentru piata gri sau neagra a pietei muncii. Insa am o problema cu cresterea in masa a salariilor in sectorul public, fara niste criterii foarte clare de performanta", a mai spus Craciun.

Ca model de polarizare a veniturilor, Craciun a dat exemplul Statelor Unite, unde fenomenul se accentueaza.

"In Statele Unite, zona de mijloc a pietei muncii se disipeaza. Inovatia si tehnologia fac ca nevoia de forta de munca sa se adreseze fie super-expertilor, fie celor cu calificare redusa. Europa va urma la un moment dat acelasi model. Acum avem inflatie scazuta, o situatie care va persista si nici bancile centrale nu vor mai avea motive sa creasca dobanzile. Va urma o perioada cu dobanzi scazute si cu dureri de cap pentru trezorieri", mai explica executivul BCR Pensii.