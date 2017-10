De ce creste evaziunea fiscala pe TVA in Romania? Pentru ca tarile vecine au inchis portile evazionistilor, care s-au mutat in tara noastra. Bulgarii au casele de marcat electronice, legate la ANAF-ul lor (de care se vorbeste si la noi de ani buni, insa se amana sistematic) inca din perioada de criza, cand, datorita acestui sistem, le-au crescut veniturile fiscale cu 15%. Sistemul este implementat si in Ungaria si Cehia, inclusiv pentru turism. Asadar, daca se doreste diminuarea evaziunii, solutiile sunt cunoscute, sustine economistul Dan Bucsa, economist pentru Europa Centrala si de Est in cadrul UniCredit Bank, Londra.

Acesta a precizat ca, in prezent, in regiune, doar Romania si Polonia au probleme cu deficitul bugetar. In Romania acesta va continua sa creasca si anul viitor, desi va avea loc o noua taiere de investitii.

Cat despre solutia in privinta evaziunii pe TVA, Dan Bucsa sustine ca a aflat-o in Polonia.

“In martie, anul acesta, cand am fost la Varsovia, toate bancile aveau prognoza de deficit pentru Polonia la 3% din PIB, daca nu chiar peste. Ne-am intalnit cu Ministerul lor de Finante sa ii intrebam ce au de gand sa faca. Unul din sectetarii de stat ne-a spous: am luat mai multae masuri. In primul rand am inceput prin a ne uita la TVA-ul rambursat. Este mult prea mare pentru dimensiunea economiei si a crescut foarte mult. Noi credem ca mare parte provine din exporturi fictive si scheme de tip carusel. Si credem ca le-am inchis. Pentru ca noi le-am inchis, balticii le-au inchis si ungurii le-au inchis, credem ca Romania va avea anul acesta o problema mare in colectarea TVA-ului (si nu stia ca eu sunt roman), pentru ca este singura tara care nu le-a inchis, fiind singura granita cu fostul CSI care nu a fost securizata pentru a nu mai permite acelasi volum de importuri nefiscalizate”, a expliocat Dan Bucsa.

Mai mult, el a explicat cum polonezii s-au asigurat ca firmele prin care se realizeaza rambursarile de TVA pentru tranzactii fictive nu mai au acces la aceste operatiuni.

Solutiile pentru reducerea evaziunii

“Avem acesti traderi regionali care importa fara a plati taxe, prin scheme carusel, adica iau bunuri de valoare foarte mica, le vand de cateva ori ca sa adauge TVA, dupa care se opresc intr-o tara sa isi recupereze TVA-ul. Dupa cum stiti aceasta oprire se face intr-o firma care este fie in insolventa, fie o firma de apartament care nu mai exista. Polonezii s-au asigurat ca astfel de firme nu pot sa aplice la rambursare de TVA. In plus, urmaresc, de fiecare data cand exista o tranzactie care nu se opreste in retail, de ce se intampla acest lucru. Ungurii fac acelasi lucru. Ungurii, cehii si bulgarii au casele de marcat acum legate la ANAF-ul lor. Cehii si ungurii si-au legat si turismul, la fel, pentru a reduce evaziunea fiscala. Bulgarii asu introdus aceasta schema in timpul crizei si le-au crescut veniturile fiscale cu 15% ...in criza!!! Ungurii cand l-au introdus au constatat ca veniturile fiscale din tutun s-au dublat, brusc, de la o luna la alta...samd”, a mai spus economistul citat.

Asa se explica, in opinia lui, de ce veniturile fiscale din TVA sunt atat de mici in Romania, desi consumul a crescut.

“In momentul in care vorbeam cu acest polonez in luna martie, omul acesta deja imi spunea cum Romnaia nu isi va face planul de taxe in 2017. Cu foarte multe detalii! Si asa s-a intamplat, mai ales la TVA, unde incasarile sunt extrem de mici. Si inexplicabil de mici, avand in vedere ca isi revine cosnsumul si ar fi trebuit sa isi revina si veniturile. Deci raspunsurile sunt in Polonia, daca cineva le cauta”, a explicat Bucsa.

Romania are cel mai mare decalaj de incasare pe TVA din Uniunea Europeana, dar singura masura pe care a anuntat-o este cea referitoare la plata defalcata a TVA. Aceasta, insa, nu se afla printre retetele de succes aplicate de vecinii nostri.