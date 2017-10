Romania se afla pe directia gresita in lupta cu evaziunea din TVA. La nivel european se discuta schimbarea completa a sistemului de TVA, OECD a elaborate mecanisme clare de combatere a fraudei in acest domeniu, iar noi ne consumam timp si energie cu sisteme sortite esecului din start, de tipul split TVA, contestat de intregul mediu de afaceri. Cum va arata regimul de TVA in Europa incepand cu anul 2022 si cat de conectata este tara noastra cu aceste evolutii?

Uniunea Europeana a publicat, recent, draftului noii Directive care contine cea mai mare modificare din perspectiva TVA de la data aderarii Romaniei la UE, care presupune o schimbare totala de concept, anunta Vlad Boeriu, partener Impozitare Indirecta, Deloitte Romania

Directiva trebuie implementata de toate statele membre pana la 1 ianuarie 2022. Concret, de la aceasta data se extinde principiul taxarii la locul de consum, la beneficiar, pe toate tipurile de tranzactii, dar se modifica persoana obligata la plata taxei astfel: livrarile intracomunitare nu vor mai fi scutite de TVA. Fiecare furnizor va trebui sa colecteze taxa in cota din tara cumparatorului. “Daca eu fac o livrare intracomunitara, acum scutita, din Romania in Spania, de la 1 ianuarie 2022 nu va mai fi scutita, ci va trebui sa colectez eu TVA din Spania. Ulterior, statul roman va livra taxele colectate catre statul membru din care am facut achizitia (Spania in acest caz –n.r.). In oglinda, daca veti face o achizitie intracomunitara din Franta, spre exemplu, veti fi facturat cu TVA romanesc de catre furnizorul francez. Veti deduce acel TVA ca si in cazul unei achizitii domestic”, a explicat Vlad Boeriu.

Procedura va fi valabila pentru livrarile respective achizitiile in si din toate statele mambre UE.

Vor fi scutite de aceasta procedura firmele care vor obtine o certificare de genul “persona impozabila, inregistrata in scopuri de TVA”, similara cu cea de “operator economic autorizat” folosita in relatia cu Vama. “Odata ce voi avea acea certificare voi puta sa achizitionez in continuare intracomunitar fara TVA. Procedura de certificare nu se cunoaste, dar va fi oarecum similara cu cea pentru relatia cu Vama. In plus, aceasta certificare va fi valabila in toata Uniunea”, a mai spus reprezentantul Deloitte.

Plata defalcata a TVA, incompatibila cu viitoarele reguli europene

Cat este de compatibil sistemul de TVA introdus in Romania cu aceste mecanisme? Deloc!!! Doar daca se modifica potrivit celor mai recente declaratii ale premierului Tudose, adica sa fie obligate la plata defalcata a TVA doar firmele in insolventa, in faliment, cele cu istoric nefavorabil la plata TVA si cele de stat.

“Salut intentia de a nu se aplica tuturor firmelor”, a declarant Boeriu. In opinia sa, split TVA, obligatory pentru toate firmele, nu ar putea sa functioneze in sistemul propus la nivelul Uniunii Europene.

Insa in forma anuntata de premier, doar cu categoriile de firme mentionate obligate sa aplice plata defalcata, statul si-ar atinge in mare parte obiectivele urmarite, sustine Boeriu.

“Vor fi mult mai putine firme afectate, dar, in forma propusa, o sa se colecteze mai mult de jumatate din cei 2 miliarde de lei anual anuntati. Ar fi o masura care poate sa produca efecte pozitive si sa trateze problema local, acolo unde este nevoie (insolvente, intarzieri etc)”, a mai spus Boeriu.

In plus, mecanismul in variant noua ar functiona si cu noile reguli europene, pe baza unor dispozitii tranzitorii, pentru nerezidenti.

Pana atunci, insa, trebuie modificata legislatia in vigoare, care presupune obligativitatea sistemului pentru toate firmele de la 1 ianuarie 2018.

Modificarile ar trebui sa cuprinda si proceduri clare pentru iesirea din sistem, ce se intampla cu cei care au intrat optional si ce se intampla cu facilitatile obtinute de acestia.