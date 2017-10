Romania rateaza oportunitatea oferita de regiune, care se afla in cea mai buna pozitie in fata investitorilor din intreaga lume. In schimb, acestia sunt reticenti fata de tara noastra, din cauza fiscalitatii incerte si a sustenabilitatii bugetare fragile. In plus, mai sunt si declaratiile iresponsabile ale oficialilor, care afecteaza economia pentru o perioada lunga de timp. Economistul sef pentru Europa Centrala si de Est al UniCredit Bank Londra, Dan Bucsa, sustine ca in Ungaria si Polonia investitorilor le-a luat doi ani sa isi recapete increderea in economie dupa declaratiile cu privire la suprataxarea companiilor.

“Atunci cand Ungaria si Polonia au anuntat ca maresc taxele pentru companii, a durat un an si jumatate - doi pana cand companiile au reinceput sa investeasca in economie. Si, in Polonia cel putin, au fost doar declaratii”, a spus Bucsa in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking, difuzata pe wall-street.ro.

Potrivit acestuia, investitorii sunt foarte atenti la declaratiile celor aflati in functii importante in stat pentru ca se asteapta la seriozitate din partea acestora.

“Firmelor le plac oficialii care au o agenda foarte clara”, a explicat Bucsa.

Insa, oficialii romani au facut, cel putin in acest an, exces de declaratii cu impact puternic asupra mediului economic (impozitul pe gospodarie, impozitul pe cifra de afaceri, taxa de solidaritate etc.) care, desi au fost trecute la “discutate si uitate” au determinat investitorii sa ramana departe de tara noastra, fapt care inscrie Romania, de una singura, in categoria tarilor din regiune in care investitiile straine directe scad.

Leul, presat si el de mediul fiscal si de sentimentul investitorilor

De sentimentul investitorilor, de predictibilitatea mediului fiscal, si nu numai, se leaga si evolutia cursului de schimb, mai ales cand si dezechilibrul extern se accentueaza, iar investitiile straine nu sunt suficiente pentru a-l finanta.

In aceste conditii, ce se va intampla cu cursul leului in fata euro in perioada urmatoare? Cu siguranta se va deprecia, din cauza conditiilor macroeconomice. Cu cat? Depinde de cat de puternic va interveni BNR.

“BNR are instrumentele necesare pentru a preveni o corectie a cursului, dar cu costuri. Depinde de reactia BNR la cresterea inflatiei. Daca va fi asa cum vedem noi inflatia (la 3% in ianuarie si 4% la jumatatea anului viitor-n.r.), probabil BNR va fi nevoita sa majoreze dobanda la inceputul lui 2018. Daca BNR nu face acest lucru, riscurile sunt foarte mari pentru economie. Si avem foarte multe exemple in regiune, mai ales in Turcia. Cand bancile centrale nu reactioneaza la cresterea inflatiei, de obicei exista o presiune dubla: pe cursul de schimb, si atunci BNR trebuie sa intervina si, ca urmare, pe dobanzi”, a explicat Bucsa.

BNR ar trebui sa majoreze dobanda la inceputul lui 2018

In opinia sa, BNR ar trebui sa majoreze de trei ori dobanda de politica monetara in prima parte a anului viitor, cu cate 0,25 puncte procentuale, pana la 2,5%, pentru a alinia dobanzile la inflatie.

“Daca reusim sa pastram inflatia la 2,5% si dobanzile raman acolo, costurile de finantare pentru toata lumea raman mai mici”, a mentionat economistul citat.

Potrivit acestuia, in prezent, leul este prea puternic in comparatie cu monedele din regiune. In plus, cresterile salariale mari erodeaza competitivitatea externa a leului si, in cele din urma, trebuie sa se deprecieze.

“Cu alte cuvinte, cersterea salariala va fi in curand acoperita de un leu mai slab. Acest lucru s-a intamplat si in trecut, in timpul crizei financiare, cand leul s-a dus de la 3,11 lei/euro la 4,2 lei/euro. Acelea au fost cresterile salariale pe care piata le-a simtit ca fiind necuvenite. La fel s-ar putea intamp-la si acum”, a punctat Dan Bucsa.

In opinia sa, anul acesta cursul va fi in jur de 4,6 lei/euro, insa anul viitor s-ar putea duce la 4,7 lei/euro, chiar mai sus “daca l-ar lasa BNR”.