"2% nu inseamna integral fondul de salarii. O parte din acest 2% se va constitui ca venit la bugetul de stat, urmand ca, ulterior, de la bugetul de stat sa fie acoperite finantari pentru partea de sanatate s i pentru partea de asigurari sociale. Vor fi aceste doua componente. Practic, 90% va merge la bugetul de stat pentru a acoperi diverse destinauii in functie de solicitarile bugetare si 10% va merge catre sprijinirea tuturor salariailor care se vor confrunta cu situatii deosebite in caz ca angajatorul intra in insolventa si nu le achita obligatiile", a spus Misa, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, s-a stabilit ca este mai bine sa ramana si in sarcina angajatorului plata unor contributii si sa nu se transfere integral acestea doar in sarcina angajatului, iar angajatorul sa nu mai aiba niciun fel de responsabilitate.

"Cei din sindicate au atras atentia asupra acestui risc. Va fi aplicat din 1 ianuarie 2018. Este deja in circuitul de avizare. Denumirea va fi de contributie. Scad contributiile, cheltuielile angajatorului scad. Nu este afectat prin acest mod de calcul si aceasta repartizare. Se face o repartizare atat la nivelul angajatului, a contributiilor, trecand in sarcina lui, cat si una in sarcina angajatorului, dar ele scad in continuare pe total", a afirmat ministrul Finantelor.

El a mai aratat ca 2% se va aplica pentru toti contribuabilii persoane fizice si juridice care au calitatea de angajator, atat la stat cat si la privat.

"Astazi, daca ne referim la procentul care merge la Fondul de garantare al salariatilor pentru a garanta ca in situatia in care intra in insolventa sa le fie platite contributiile, acesta este de 0,25%. In viitor va deveni 0,2%", a afirmat Misa.

Ce omite ministrul Finantelor?

Ce uita, insa, sa spuna ministrul Finantelor este ca, de fapt, directiva Europeana pe care o mentiona initial ca fiind cea care impune taxa de solidaritate cere ca acele contributii pentru plata salariatilor in caz de insolventa a firmei sa fie in sarcina angajatorului. Asadar Guvernul si-a dat seama ca, prin mutarea contributiilor total la angajat, ar incalca aceasta directiva.

In plus, din contributiile actuale ale angajatorului erau alimentate trei fonduri (cel de garantare pentru salariatii, cel npentru concedii medicale si cel penmtru accidente de munca). In total, acele contributii ajungeau, in cel mai rau caz, la 1,95%, adica foarte aproape de ce se vehiculeaza acum taxa de solidaritate. Insa, de data aceasta, doar 10% din suma astfel colectata va merge catre Fondul de garantare a salariatilor, restul ajung in buget, unde risca sa isi piarda urma.

Sursa foto: Agerpres foto