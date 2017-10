Mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat si mentinerea unei contributii de 2% la angajator (taxa de solidaritate) va bulversa un sistem care deja functioneaza. In plus, prin faptul ca banii care pana acum mergeau intr-o serie de Fonduri (unul pentru angajatii firmelor intrate in insolventa, unul pentru concedii medicale si unul pentru accidnte de munca) nu mai ajung direct acolo, ci in bugetul de stat, exista riscul ca beneficiarii acelor fonduri sa nu mai primeasca banii cuveniti.

“In acest moment, exista trei fonduri in sarcina angajatorului, in afara de pensii, somaj si sanatate. Este vorba de Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, care e 0,25%, cel pentru concediile si indemnizatiile de sanatate, 0,85%, si cel pentru asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale (minim 0,15% - maxim 0,85%, pentru clase salariale mai periculoase). Toate cele trei ajung de la minim 1,25% la maxim 1,95%. Ei (guvernantii -n.r.) spun ca acum mergem pe maxim, chiar mai mare, 2%, se redenumeste ca taxa de solidaritate, si ramane in sarcina angajatorului.

Insa, daca ramane in sarcina angajatorului, de ce nu raman si celelalte, asa cum se intampla in prezent? Care este ratiunea pentru care acestea se muta? Nu are nicio logica, mai ales ca retinerea si virarea contributiilor ramane la angajator”, a declarat presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, pentru wall-street.ro.

In opinia sa, prin mutarea contributiilor se creaza birocratie, cheltuieli suplimentare si instabilitate.

Directiva mentionata de Misa nu impune taxa de solidaritate

“Trebuie modificate 5 milioane de contracte de munca. In egala masura, ministrul a subliniat faptul ca 90% din aceasta taxa va merge pe diverse costuri sociale, adica la buget, si le pierdem urma. Doar 10% (0,2 puncte procentuale-n.r.) merge spre fondul de creante salariale. Ori, in acest moment, ele sunt clar directionate pe cele trei fonduri: cerantele salariale, accidente de munca si concediile medicale”, a explicat Jianu.

In aceste conditii, dupa operarea mmodificarilor, creste foarte mult riscul ca fondurile respective sa nu mai aiba finantare. Ce inseamna asta? Ca, in cazul in care o firma intra in insolventa sau faliment, iar salariatii raman neplatiti, acestia s-ar putea sa nu mai recupereze nici cele trei salarii medii brute pe economie garantate de Fondul creantelor salariale. De asemenea, cei cu concedii medicale, inclusiv concedii de maternitate, sau cu accidente de munca, s-ar putea sa nu mai beneficieze de asigurarile necesare.

“Cerinta noastra este sa ramana la fel cum sunt in acest moment si sa nu se induca niciun fel de mofdificare in plata contributiilor sociale”, a punctat Florin Jianu.

Mai mult, el explica de ce Guvernul trebuie sa mentina aceasta contributie de 2% la angajator.

“Directiva pe care o mentiona ministrul Finantelor spune ca taxa pentru Fondul de creante salariale nu poate fi schimbata din sarcina angajatorului. Si-au dat si ei seama si au decis sa mantina 2% la angajator”, a mai spus Jianu.

Sursa foto: Agerpres foto