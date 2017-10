Se pare ca e mare deranjul in bugetul de stat daca s-a schimbat schimbarea, la mai putin de trei luni de cand premierul declara ca se renunta la taxe de solidaritate pentru ca ”era prea putin pentru a face ceva si prea mare deranjul”. In plus, Guvernul isi doboara propriul record: dupa ce a reintrodus supraacciza la carburanti la opt luni si jumatate de la eliminare, repune pe tapet o masura abandonata in urma cu un trimestru – taxa de solidaritate. Solidaritate cu cine? De ce ar avea nevoie de taxa de solidaritate tara cu cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana? Poate pentru ca aproape jumatate din TVA datorata la stat nu se colecteaza, desi consumul creste la niveluri record? Poate pentru ca banii de investitii sunt tocati pe pomeni electorale si s-a ajuns la fundul sacului? Poate pentru mai sunt promisiuni de onorat si nu se stie pe unde sa se scoata camasa?

“O "taxa de solidaritate" se introduce cand este o situatie deosbilta care reclama solidaritate. Care este situatia deosebita care reclama solidaritate, cand Romania are cea mai mare crestere economica din UE?!?”, se intreaba Adrian Codirlasu, presedintele CFA Romania.

Nici profesorul de economie Bogdan Glavan nu intelege necesitatea unei astfel de taxe.

“Ce sens are o taxa de solidaritate cand ritmul anual de crestere al salariul mediu este acum de 14%? Cand in fiecare din ultimii 3 ani cresterea anuala a salariului real net a fost de peste 10%? Ce sens are o taxa de solidarite cand rata somajului este pe un trend descrescator din 2013 incoace si, practic, avem o crizaa fortei de munca? Ce sens are o taxa de solidaritate cand autoritatile publice (precum cele din Bucuresti) cheltuie sume exorbitante pe cumpararea de laptopuri, truck-uri, publicitate(!), borduri, spectacole? Ce sens are o taxa de solidaritate cand alte taxe sunt reduse (CAS, impozit pe venit, adica tot pe forta de munca)? Oh, stati asa, cineva trebuie sa plateasca pentru programul de guvernare. Noi, ca doar nu klingonienii”, scrie Bogdan Glavan.

Inainte sa ceri bani in plus celor care platesc, trebuie sa iei bani de la cei care nu platesc

Asadar, Guvernul pune din nou carul inaintea boilor. De unde ar trebui sa inceapa ca, apoi, sa poata sa ceara taxe mai mari de la contribuabili?

Dan Badin, partener coordonator servicii fiscale si juridice, Deloitte Romania, declara recent ca, inainte de a discuta despre marirea fiscalitatii, orice Guvern ar trebui sa se asigure ca va colecta cat mai aproape de estimari toate impozitele existente (si implicit diminuarea economiei gri) si sa eficientizeze cheltuielile publice.

“Inainte sa le ceri bani in plus celor care platesc, trebuie sa te duci sa iei bani de la cei care nu platesc. In al doilea rand, este necesara eficientizarea cheltuielilor bugetare. Daca se aduna taxele din economia neagra si se eficientizeaza cheltuielile publice si totusi statul considera ca mai are nevoie de venituri suplimentare atunci da, se pot creste taxele”, a adaugat Badin.

Si presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, sustine ca inainte de a cere bani in plus pe taxe si impozite, Guvernul rtebuie sa dovedeasca eficienta cheltuielilor publice.

“Un lucru trebuie sa fie foarte clar: contribuabilii, fie persoane fizice fe juridice, vor fi motivati sa plateasca corect taxele si impozitele doar daca, in primul rand, le este usor sa faca asta, adica partea birocratica este imbunatatita, si, poate aspectul cel mai important, daca banii lor sunt cheltuiti eficient. Atat timp cat platesti contributii sociale, care nu sunt deloc mici, sunt chiat mari, si te duci la spital si vezi ca nu beneficiezi de asistenta de sanatate de care ai avea nevoie, la standardul pe care il astepti, ba dimpotriva - risti sa te imbolnavesti, te duci cu o boala si pleci cu 7, nu vei fi motivat sa iti platesti taxele si impozitele. Chiar daca ele sunt scazute! Problema paltii taxelor si impozitelor este una foarte serioasa si rezolvarea ei trebui insotita si de rezolvarea eficientei cheltuirii banilor publici. Atat timp cat cetateanul nu va vedea ca banii lui sunt cheltuiti mai bine, si in folosul lui, nu se va intampla nimic major in materie de conformare voluntara la plata taxelor”, a explicat Dumitru.

Isi permit firmele o noua taxa?

In ce masura isi permit firmele o astfel de taxa? Daca luam in calcul cele mai recente avertismente venite din partea analistilor referitoare la revenirea insolventelor si mai ales a majorarii impactului acestora in economie (tot mai multe companii incaseaza cu greu facturile de la clienti din cauza problemelor acestora de insolventa), faptul ca de anul viitor creste din nou salariul minim pe economie, mutarea contributiilor sociale de la angajator la anjajat (care, aparent, reprezinta o veste buna, insa in realitate pune presiune suplimentara pe firme sa majoreze brutul angajatilor, fie prin lege fie din teama de a nu ii pierde), pare ca o taxa in plus va fi greu de digerat.

Presedintele AAFBR, Iancu Guda, vertiza recent ca, in prezent, firmele romanesti au o situatie financiara mult mai precara decat in urma cu noua ani, ceea ce le face de doua ori mai vulnerabile in eventualitatea unei noi crize financiare,

Sursa foto: By Pentium5/Shutterstock